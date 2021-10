Rotary Club entrega doação ao Hospital de Caridade

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul fez a doação de R$ 5 mil ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

O valor é referente ao resultado do evento “Pizza Beneficente para recursos contra o Covid-19”, realizado no dia 10 de julho e destina-se ao pagamento de cilindros de oxigênio utilizados para o tratamento de pacientes com Covid-19.

O Rotary Club agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso do evento, adquirindo suas pizzas e possibilitando que essa doação fosse feita. E reiterou seu compromisso de trabalhar em prol da comunidade, bem como pede a todos que continuem colaborando com os próximos eventos.