Água e Gás Seixas sorteia prêmio da Promoção Outubro Rosa

Patrícia, moradora da Rua Ambrosina Alves, no Jardim Morumbi, foi a cliente sorteada pela Água e Gás Seixas na promoção Outubro Rosa, realizada nas últimas semanas.

O proprietário da empresa, Thiago Henrique Silveira fez o sorteio ao vivo da página da Água e Gás Seixas no Facebook no último dia 11. Patrícia recebeu o prêmio de R$ 500,00 na quarta-feira, dia 13.

A Água e Gás Seixas já deu início à promoção de Natal. Na compra de um gás ou galão de água, o cliente concorre a um prêmio de R$ 500,00. O sorteio será no dia 22 de dezembro.