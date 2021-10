Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônio Aparecido Constâncio, conhecido por Discoteca, aos 62 anos de idade, no dia 9 de outubro. Deixou o pai Euclides Rosa Constâncio; a esposa Cleide Bucci Constâncio; os filhos Elton e Sheila; a nora Angélica, o genro Jonas; os netos Laís, Heitor, Gabriela e Igor; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Robson Felício Basílio, aos 38 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixa a esposa Sulamita do Prado Sebastião; a mãe Joana Maria Felício; avó; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos da Cruz, aos 63 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixa a esposa Maria Aparecida dos Santos Alcântara Cruz; os filhos Cleiton, Grazieli e Cláudio; a nora Marilene; o genro Tony; os netos Pedro, Gustavo, Milene, Gabriel, Eliel e Júlia; a irmã e sobrinhos. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anésia de Carvalho, aos 75 anos de idade, no dia 14 de outubro. Era viúva de Sebastião Schiavo; deixa os filhos Eduardo, Carlos, Cristina e Vanderlei; as noras Luana, Claudinéia e Fabiana; os netos Andreza, Lucas, Cintia, Guilherme, Vinícius e Bruno; e a bisneta Júlia. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eliana Aparecida Romano, aos 53 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixa os filhos Janaina e Rafael, netas, irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rosa Sueli de Oliveira, conhecida por Dê, aos 46 anos de idade, no dia 15 de outubro. Deixa os filhos Daiane, Rodrigo, Rafael e Mauro; o genro Vanderlei; as noras Rubia e Fernanda; os netos Raissa, Maria Eduarda, Luís Otávio, Isabelle e Kainan; os irmãos Marli, Roseli, Mara, Donizete, Gilberto, Carlos, André e Gilmar; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento deverá acontecer às 10h00 deste sábado, dia 16, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Fausto Rosato, aos 96 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixa nora, netos, bisnetos, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Neusa Ana Gervásio Inácio, aos 67 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixa o esposo Donizete Aparecido Inácio; os filhos José, Ana e Silvia e netos. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antônia Passarelli Correa, aos 86 anos de idade, no dia 8 de outubro. Deixa os filhos Clineide, Amarildo, Dirceu, Irineu, Maurilio, Mauro e Cleusa; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Tereza do Rosário Pereira Bilanzuoli, aos 90 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixa os filhos Nélson e João Batista; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu João Antônio Cassassola, aos 61 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixa os filhos Luís Carlos, Rafael, Bruno, Leandro, Leonardo, Gustavo e Ricardo e netos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Municipal de Itobi.

