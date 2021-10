Muttley, o cachorrinho da raça shih-tzu é o grande companheiro de Alexandre Bíscaro. O bichinho, que tem pouco mais de um ano, já sabe direitinho o que fazer para conseguir sempre um petisco. “Fica em pé e bate as patinhas quando quer comer algo, é interesseiro em comida”, contou Alexandre.

Muttley Bíscaro, nome completo do cachorrinho, recebe todos os cuidados, como banho todos os finais de semana, com shampoo, sabonete, condicionador, hidratante e secagem no secador. Além disso, é penteado todos os dias. “E recebe muito abraço e muito beijo”, contou.

Alexandre também revelou que Muttley é bastante dengoso e resmunga quando é abraçado, mas é puro charme, porque ele adora carinho. “Ele é muito amoroso e principalmente arteiro. Se não leva ele para passear, de raiva faz arte. Quando chego em casa, é aquela festa de tanta saudade. Amo demais”, contou Alexandre.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286