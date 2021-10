Orçamento para o ano que vem será de R$ 151.180.000,00

O orçamento para o ano que vem da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, estimando as receitas e despesas em R$ 151.180.000,00, terá um aumento expressivo em relação ao de 2021, que foi de R$ 132.100.000,00. Em 2022 o aumento será de R$ 19.080.000,00, o que perfaz aproximadamente 14,5% a mais do que foi orçado para este ano.

Só para uma comparação, no orçamento de 2021 houve um aumento de aproximadamente 2,1% em relação ao de 2020, que foi de R$ 129.400.000,00, o que deu em valores um total de R$ 2.700.000,00 apenas, contrastando com os R$ 19.080.000,00 a mais para 2022.

Maior aumento no orçamento do ano que vem, significa que a prefeitura pretende aumentar sua arrecadação, quer seja através das transferências da União e do Estado, quer seja através dos impostos e taxas municipais.

Os gastos e investimentos devem acompanhar o aumento da arrecadação prevista, sendo que são estimados os gastos com o Poder Legislativo, leia-se Câmara Municipal, num total de R$ 2.136.000,00; com o Poder Executivo, R$ 121.764.000,00; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), em R$ 10.900.000,00 e com o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais (Fupreben), um total de R$ 16.380.000,00, perfazendo o total de R$ 151.180.000,00.

A Lei Orçamentária Anual (LDO), já foi encaminhada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) à Comissão de Finanças e Orçamento que irá realizar as audiências públicas necessárias para discussão e posterior votação e aprovação pelos vereadores municipais. A comissão é presidida pelo vereador Maicon Canato (Republicanos), tendo como vice-presidente o vereador Bertoleti (PSD), Célio Santa Maria, do PSB, e Serginho da Farmácia do PSDB como suplente.

Participação

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o presidente Maicon Canato disse que a primeira audiência pública será realizada na próxima terça-feira, dia 19, às 18h, no recinto da Câmara e que a segunda audiência acontecerá no dia 26 de outubro, terça-feira, às 19h. Ele espera contar com a presença das pessoas, pois trata-se da discussão de uma lei que nas suas palavras, “é o coração da prefeitura, o instrumento de planejamento, do que vai ser realizado pelo Executivo no ano que vem”.

O vereador está no seu primeiro mandato e tem procurado estudar não só a peça orçamentária, como também o projeto da lei que estabelece o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e agora Lei Orçamentária Anual (LOA).

Maicon falou sobre a participação da população nas audiências públicas. “Ouvir a população é importante porque muitas vezes nós pensamos em algo e a comunidade pensa em outras demandas. Governamos para o povo e, quando escutamos e ouvimos a população, a gestão tem êxito”, disse.

O vereador ao ser indagado se as pessoas têm participado das audiências, disse que é muito pouca a participação popular nas discussões, não sabendo precisar o motivo exato das pessoas não comparecerem às audiências, talvez a falta de uma cultura neste sentido.

Afirmou que hoje a participação ocorre muito pela Internet, tendo ele recebido sugestões através da sua página no Facebook ou no aplicativo WhatsApp e que está bem mais fácil os contatos com as pessoas. Questionado sobre o orçamento para 2022, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento afirmou que ele está bem completo, contemplando a maioria das obras que a cidade precisa.