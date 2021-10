PM ministra palestra em Escolas Estaduais de Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou na semana passada, uma série de palestras nas escolas da Rede Estadual da cidade sobre os problemas relacionados às drogas.

O Sd. PM Diniz, de Espírito Santo do Pinhal, foi o palestrante, juntamente com o Cb. PM Cipriano, responsável pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em Vargem.

No dia 6, receberam as palestras as Escolas Estaduais Alexandre Fleming, no Centro, e a José Gilberto de Oliveira Souza, no Jardim Dolores. De acordo com o sargento Márcio Henrique, comandante da PM de Vargem, o Sd. Diniz tem realizado palestras inclusive em outros Estados, sendo referência no assunto.

De acordo com a professora do Fleming, Juliana Zanelli Teixeira, a palestra foi direcionada aos alunos do Ensino Médio, para a implementação do Projeto Paz na Escola, que conta com a participação da equipe gestora e professores.