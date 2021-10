Projeto Social Bushido festejou o Dia das Crianças

O Projeto Social Bushido de Judô, que tem como coordenador o sensei Daniel Garcia, organizou uma festa para a criançada em comemoração ao Dia das Crianças. O evento foi realizado no dia 11, segunda-feira, na quadra do XXI de Abril, e seguiu todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

O Projeto Bushido de Judô, que conta com mais de 150 alunos, distribuiu para a criançada, lanchinhos, sacolinhas de doces, refrigerante. Ao final, as crianças tiveram uma grande surpresa com a apresentação do Bumblebee, dos Transformers. “Tivemos também a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes, do diretor de esportes, Luís Carlos Garcia que prestigiaram o evento e parabenizaram o projeto e a organização”, comentou o sensei.

“Foi realmente uma grande festa para as crianças, muito bem organizada pela diretoria da Associação Bushido de Judô. As crianças se divertiram muito. Só tenho a agradecer a presença do prefeito Amarildo, do diretor Luís Carlos pela parceria com nosso projeto, a Lígia da Gazeta por cobrir nossa festa, a toda a diretoria Bushido com o presidente João Ney, a Juliana Fermoselli que ficou a frente da organização, ao Gabriel Fermoselli que se vestiu de Bumblebee, ao Fabio Tabet que foi quem construiu o Bumblebee e a todos os pais e alunos que ajudaram de alguma forma no evento, a Mariana, Gustavo, as Dudas, Victoria, Márcia, Pedro, Val, Du pai do Gabriel e o Rafael que foi quem tirou as fotos. Arigato. Muito obrigado a todos”, agradeceu o sensei Daniel Garcia.

Dia das Crianças reuniu os judocas do projeto social. Fotos: Reportagem