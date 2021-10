Volume da represa está baixo e racionamento continua

As chuvas que caíram em abundância esta semana, não foram suficientes para mudar a situação de falta de água na Barragem Eduíno Sbardellini. Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande junto a Celso Bruno, atual superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), o nível da água subiu cerca de 14 centímetros na sexta-feira, dia 15 de outubro, mas falta ainda 1,14 m para a lâmina de água atingir o vertedouro, o conhecido “bico de pato”.

O racionamento de água que começou no dia 1º de setembro, cuja paralisação acontece das 6h às 12h, ainda continua segundo o superintendente, que fez um apelo para que as pessoas continuem economizando água. “Os vargengrandenses estão conscientes e podemos notar que de fato eles vêm economizando água desde que a seca começou este ano”, disse Celso.

Para o superintendente, as chuvas que aconteceram durante esta semana foram importantes, pois evitaram que a barragem continuasse com seu nível de água baixando. “Houve esta estabilização e vamos torcer para que as chuvas continuem e o reservatório possa voltar a encher novamente”, falou.

No ano passado, somente por volta do dia 20 de novembro, em entrevista ao jornal, o prefeito Amarildo Duzi Moraes anunciou o fim do racionamento. A reportagem da Gazeta fez várias matérias a respeito da seca que ocorreu em 2020, mostrando a cada semana como o nível da água estava baixando na Barragem Eduíno Sbardellini, chegando por volta do dia 10 de novembro de 2021 a 1,33m, um dos mais baixos já registrados no local.

Este ano, dado à gravidade da seca, algumas medidas foram tomadas para evitar um problema mais sério, com o início do racionamento ocorrendo no dia 1º de setembro. No ano passado, o prefeito decretou “Estado de Alerta de Desabastecimento de Água”, no dia 28 de setembro, que vigorou por 60 dias.

Também, segundo Celso Bruno, a água canalizada do açude pertencente ao empresário Libânio Coracini contribuiu muito para ajudar a manter o nível da barragem nos piores momentos da seca deste ano e a retirada de areia que a prefeitura vem executando junto à barragem há alguns meses, ajudou a aumentar o volume de água do reservatório.

Sobre este assunto, o superintendente disse que os trabalhos para desassorear a represa continuam, aproveitando inclusive, que o nível das águas está baixo, o que permite às máquinas realizarem um trabalho de maior alcance dentro do lago.

Otimista com o novo cargo

Celso Bruno destacou os investimentos que serão feitos e que a população está colaborando com o consumo consciente. Foto: Reportagem



Celso Bruno, que já foi diretor da prefeitura e também chefe de Gabinete, foi nomeado superintendente no dia 1º de setembro pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, em substituição ao servidor municipal Klabin Dei Romero, que voltou às suas funções originais no SAE.

Na entrevista que concedeu ao jornal na sede do SAE, Celso falou da complexidade que é administrar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, cujo orçamento para este ano teve uma previsão de R$ 10.650.000,00.

“É muito complexo, os números são altos, há muito serviço a ser realizado e envolve um produto essencial para a população, que é a água potável. A maioria dos materiais que usamos é especial, também requer muitos profissionais especializados, mas estamos otimistas com os investimentos que estão sendo feitos no SAE e esperamos que em breve vamos dar um salto na qualidade dos serviços e produtos que o SAE oferece à população”, afirmou.

O otimismo do superintendente tem a ver com os cinco novos reservatórios de água que o SAE está construindo, além das três novas adutoras, compra de novas bombas e a construção de um sistema elétrico mais eficiente que vai contribuir para uma melhoria grande na distribuição de água em vários bairros e também melhorar a qualidade da água que chega nas residências dos vargengrandenses.