Ferramentas e oportunidades

Desde a redemocratização do Brasil, com o fim da Ditadura Militar na década de 1980, muito tem se buscado a participação da população nos processos de decisão em todo o país. Foram criados uma série de dispositivos legais que garantem que a opinião do povo será levada em consideração nas políticas públicas. No entanto, o que se vê em Vargem Grande do Sul é que poucas pessoas de fato estão usando essas ferramentas.

As sessões de Câmara sempre foram abertas ao público. Mesmo antes da pandemia da Covid-19, que impôs o distanciamento social a todos, poucos moradores compareciam para acompanhar os debates dos vereadores. As Audiências Públicas, realizadas com frequência, também sempre foram pouco prestigiadas.

A correria do dia a dia, a aversão que muitos têm pela política, o desinteresse que o sentimento de que nada vai mudar provoca nas pessoas levam a esse afastamento.

Nesse sentido, se o cidadão não se mobiliza, o próprio poder público pode desempenhar esse papel de fomentar a adesão das pessoas a essas reuniões, encontros e audiências. Para isso, é preciso investir em educação, e conscientização e sensibilizar o morador de que a sua participação é fundamental, colocando em debate e buscando colocar em prática as sugestões que partem do povo.

Com a Internet, é notório um avanço tanto do Executivo, quanto do Legislativo nesse sentido. As redes sociais aproximaram o poder político da população, que em suas casas, nos seus celulares, assistem os vídeos publicados pela prefeitura, compartilham as postagens sobre campanhas, oportunidades, prestação de serviços.

A Câmara também fez um avanço muito grande com a transmissão on-line das sessões, que deixam os internautas a par dos debates e projetos que causam impacto direto em suas vidas.

Porém, é preciso aumentar o canal de comunicação, para deixar de ser uma via de mão única e passar a oferecer uma real interação. Já que não há presença de público nas audiências, poderia ser estudado a criação de um canal via whatsapp para que os moradores pudessem, naquele momento, enviar suas sugestões, para serem lidas e debatidas.

A Gazeta de Vargem Grande que sempre defendeu essa participação popular, mais uma vez busca conscientizar os moradores de que são momentos como esse que o cidadão pode fazer a diferença no bairro onde vive. A próxima oportunidade será no dia 19 de outubro, às 19h, na primeira audiência pública para debater o orçamento de 2022. Uma hora, as pessoas irão perceber que se elas não exercerem esse poder, alguém irá fazer isso por elas.