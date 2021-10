Emendas impositivas

A população terá uma excelente oportunidade de tornar realidade seus pedidos de melhorias para seus bairros. Para o ano que vem, as emendas elaboradas pelos vereadores ao orçamento serão impositivas. Ou seja, o Executivo terá que cumprir. Então, participar das audiências públicas que serão realizadas nos dias 19 e 26, às 19h, na Câmara é fundamental para expor os problemas e cobrar as soluções.

Câmeras nos cemitérios

A Câmara aprovou requerimento do vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), onde o mesmo solicita ao chefe do Executivo a instalação de câmeras nos dois cemitérios municipais (Saudade e Parque das Acácias), visando coibir o furto que estão acontecendo nestes locais, que resultaram inclusive em ameaças aos funcionários públicos.

Sistema Fly

O mesmo vereador questionou o Executivo na última sessão de Câmara através de requerimento, cobrando se o sistema Fly da área da saúde estaria em funcionamento. Ele quer saber qual o valor mensal pago pelo sistema, quando o mesmo será efetivamente implantado, pois segundo informações, o sistema não estaria interligando os vários órgãos que compõem o Departamento de Saúde.

Inflação a 10,25%

A inflação bateu os dois dígitos este mês de setembro, chegando nos últimos 12 meses a 10,25%, puxado pela alta da conta de luz. A meta estabelecida pelo Banco Central para este ano era de 3,75%. É a primeira vez que a inflação passa os dois dígitos desde fevereiro de 2016 e para o mês de setembro, ela é a maior desde 1994. O povo brasileiro suporta muita coisa do governo, mas quando começa a mexer no seu bolso, não há governo que resista.

Alta do gás e da gasolina

A Petrobrás também anunciou no dia 8, último, o aumento de 7,2% do gás e da gasolina. O preço do óleo diesel que já tinha sofrido aumento na semana passada, continua o mesmo. A escalada dos preços dos combustíveis é um dos principais fatores do aumento da inflação no Brasil.

