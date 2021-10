PDCA: ferramenta de melhoria de processos

Rafael Bueno Queiroz

Tal como já falamos aqui nessa coluna, o ser humano é passível de erros e isso não é ruim, desde que aprendamos com esses equívocos e não voltemos a cometê-los novamente. Uma ferramenta de trabalho que pode ajudar bastante nesse sentido é o PDCA. Trata-se de uma metodologia que busca aperfeiçoar os processos e produtos utilizando a melhoria contínua, afinal de contas: “a prática leva à perfeição”. É uma ferramenta muito versátil com uma gama muito ampla de utilização, principalmente em: melhoria de processos, tratativas de não-conformidades, desenvolvimento de novos produtos, padronizações, etc.

Mas o que é esse tal de PDCA? É uma sigla com as iniciais do inglês de Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Verificar) e Act (Agir).

Plan (Planejar) – Nesse primeiro passo, devemos planejar uma estratégia no sentido de resolver o(s) problema(s) apresentado(s). Para isso podemos separar em três fases fundamentais: definição dos objetivos, definição dos caminhos (métodos) a seguir para alcançar esses objetivos e definição da equipe que executará tais processos. Nesse passo podem ocorrer alguns erros devido à ansiedade de se resolver o(s) problema(s) e consequente realização de uma análise superficial e a falta de checagem das qualificações necessárias da equipe para a execução das ações;

Do (Fazer) – Após o término do planejamento agora é o momento de treinar os envolvidos de acordo com o método que será empregado, arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e realizar o trabalho se atentando a um ponto muito importante: a coleta de dados.

Check (Verificar) – Nesse momento verificamos os dados coletados na etapa anterior e os resultados atingidos. Se necessário, pode-se realizar ajustes nos planos. Aqui pode-se verificar as falhas com relação às formas de avaliação pois os resultados podem se mostrar mascarados e não mostrar efetivamente o que buscávamos.

Act (Agir) – Nessa fase são realizadas as ações corretivas a partir do que foi verificado na etapa anterior. Também são elaborados os relatórios a respeito do processo todo para registros e consultas futuras.

É importante reforçar que essa metodologia busca a melhoria contínua, isso significa que o PDCA é um ciclo sucessivo que deve ser implantado e utilizado naturalmente no dia-a-dia da empresa, pois sempre podemos melhorar, aperfeiçoar e reduzir erros. O PDCA é uma ferramenta tão importante para a resolução de problemas e pode ser utilizada nas mais variadas situações que até a norma Iso 9.001 (norma internacional de qualidade) recomenda o seu uso.

Rafael Bueno Queiroz é mestre em Engenharia Mecânica pela Unesp com MBA em Gestão Empresarial pela FGV