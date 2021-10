Cultura apresenta Viva Arte neste sábado, dia 23, às 20h

Neste sábado, dia 23, acontece o Viva Arte, o evento híbrido do Departamento de Cultura e Turismo, a partir das 20h. O evento, além de ser exibido através das páginas das redes sociais da Prefeitura Municipal, no Facebook e Youtube, será presencial na Casa da Cultura, com ingressos limitados, que se esgotaram já no início da semana.

Segundo o informado, o evento contará com a revelação de novas vozes, muita música alternativa e dança, seguindo com todos os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19, assim como o uso de máscaras, distanciamento e higienização de mãos com álcool 70%.

O produtor do evento, Lucas Buzato, explicou que o Viva Arte visa promover a cultura e a arte pela sua diversidade. “Todas as tribos e todos os movimentos culturais, estão sendo abraçados nesse evento. O Viva Arte bebe da água da Virada Cultural, que são inúmeras expressões. Obviamente, esse ano começamos abrindo as portas deste movimento para que, se Deus quiser, possivelmente ano que vem, passe a ser parte do calendário anual da cidade como movimentos artísticos e culturais, principalmente, de inclusão”, disse.

“Queremos abrir espaço para novas vozes, para novas expressões. Esse ano, começamos pequenininho, de uma forma reduzida, de uma noite apenas, seguindo protocolos, presencialmente com um número limitadíssimo e também por transmissão ao vivo pela página e canal do YouTube da Prefeitura Municipal. Mas pretendemos, ano que vem, promover a marca de forma presencial com shows”, comentou.

Lucas explicou como surgiu a ideia para este evento. “Surgiu da vontade de promover uma ‘mini virada cultural’, com músicas um pouco mais alternativas. Claro que haverá músicas mais populares, mas o conceito é um pouco mais alternativo, algo um pouco conceitual, mas com músicas incríveis”, disse.

Conforme contou, o Viva Arte terá no rock nacional, com Nenhum de Nós, Sandra de Sá e Rita Lee; reggae, com Cidade Negra e Chico César e viaja pelo universo contemporâneo com artistas como Liniker, John Walker e Anavitória. “São músicas muito legais e em todas elas, na verdade, tendemos a passar alguma mensagem, uma reflexão”, comentou.

Conforme ressaltou, a maioria dos artistas que se apresentará no evento é composta por novos talentos. “São revelações para o Departamento de Cultura. Alguns deles já têm canal no YouTube e outros têm um público legal, mas com parceria e fazendo parte do grupo da Cultura, é a primeira vez para a maioria. Teremos nomes como o Felipe Araújo, por exemplo, que já fazia parte do grupo da Cultura, o Jeferson Favaro que fez parte alguns anos no grupo e agora retorna”, pontuou.

“Mas também temos novos talentos, como Débora Martins, Elaine Cândido, Clara da Pena, Maria Alice, e temos na dança o João Arthur, que fará uma apresentação incrível e muito legal. Além disso, chamamos uma menina que já fazia um tempo que estávamos conversando e podemos agora finalmente oficializar a parceria com a Flávia Carvalho, que também é uma Youtuber, tem bastante seguidores, é uma menina muito engajada e que executa bem o seu papel de ser inspiração na questão da inclusão “, contou.