Chuva da semana passada provocou danos

A chuva que atingiu Vargem Grande do Sul na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, dias, 14 e 15, causaram alguns danos na cidade. Na quinta-feira, o céu escureceu e os ventos tomaram conta da cidade, derrubando uma árvore no Jardim Dolores e galhos em vários pontos do município.

Já entre a sexta-feira e o sábado, dia 16, a chuva caiu em maior volume, 21,6 milímetros conforme o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O temporal acabou ocasionando danos em residências na Vila Santana e adjacências.

Para este final de semana, a previsão é de pancadas de chuva no período da tarde do sábado, dia 23, com temperatura mínima de 16º C e máxima de 31º C, de acordo com o Climatempo. Já o domingo será nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora, com mínima de 18º C e máxima de 23º C.