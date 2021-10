Outubro Rosa: prefeitura realiza neste sábado exames para mulheres

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul vai realizar neste sábado, dia 23 e no próximo, dia 30, ações da Campanha Outubro rosa.

Segundo o divulgado pelo Departamento Municipal de Saúde, desde o início de outubro todas as unidades de saúde do município intensificaram as ações e a conscientização da população sobre a saúde da mulher, a importância da prevenção do câncer de mama e do colo do útero e diagnóstico precoce dessas doenças.

Para atender a um público ainda mais amplo, uma vez que muitas mulheres trabalham durante a semana, o Departamento de Saúde irá realizar atendimentos nos últimos dois sábados do mês.

Neste dia 23, das 8h às 16h, estarão atendendo as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dr. Natalino Lopes Aliende, do Jardim Dolores; Nabil Zarif, e Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, além do Centro de Atendimento à Mulher Ordália Moraes.

No próximo sábado, dia 30, também das 8h às 16h, estarão atendendo o CAM, além das UBSs Dr. Benedito Martins, no Jardim Santa Marta e Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Jardim Santo Expedito.

Nestas Unidades de Saúde, através da equipe multidisciplinar serão realizados exames de Papanicolau, solicitação de mamografia, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, verificação de sinais vitais, avaliação antropométrica, avaliação da carteira de vacinação, ECG das mulheres com comorbidades e orientações. Para a realização dos exames é obrigatório apresentar CPF, RG, Cartão SUS e Carteira de Vacinação.

Em apoio ao Outubro Rosa, Associação Setembro facilitou acesso a mamografias

Durante todo o mês de outubro, a Campanha Outubro Rosa visa informar, alertar e incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama, tumor mais comum entre as mulheres. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostram que apenas em 2020 mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama.

Engajada na Campanha do Outubro Rosa, movimento para estimular a participação da população no controle do câncer de mama, compartilhando informações e promovendo conscientização sobre a doença, a Associação Setembro, pelo terceiro ano consecutivo proporcionou 100 mamografias gratuitas para que as mulheres tivessem mais acesso aos serviços de diagnóstico, para a redução da mortalidade.

Thaisa Pavan, membro da Associação Setembro, pontuou que a Associação foi fundada em 2017 com o intuito de captar recursos para as entidades de Vargem Grande do Sul. “Mas além de trabalhar para apoiar e amparar as entidades, também promovemos ações em prol da sociedade, contribuindo para uma cidade mais justa e mais desenvolvida, como a distribuição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade em virtude da pandemia, a rede de apoio à vida – Setembro Amarelo, e a realização de mamografias gratuitas – Outubro Rosa”, disse.

O câncer de mama tem cura em 95% dos casos quando detectado previamente e por isso, a Associação Setembro está realizando os exames durante todo o mês de outubro na Diagcenter, às sextas-feiras.

Esta é a última semana da campanha. “Podem realizar o exame, mulheres com mais de 40 anos com renda individual de até R$ 1.300,00. Os agendamentos devem ser realizados na sede da Associação Setembro, na Rua Francisco Ribeiro Carril, 454, Centro. É necessário levar um documento com foto e o holerite ou carteira de trabalho”, comentou Thaísa. Para mulheres mais jovens, é imprescindível levar o pedido médico da rede pública para que o agendamento seja realizado.