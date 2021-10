APAE de Vargem ganha biblioteca “Leitura no Campo”

O projeto “Leitura no Campo”, patrocinado pela Basf e desenvolvido pela Rede Educare, através da lei de incentivo à cultura do Governo Federal, foi inaugurado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vargem Grande do Sul (APAE), na quarta-feira, dia 20 de outubro. A vinda da biblioteca só foi possível graças à parceria da Cooperbatata, juntamente com a Associação Setembro, que trabalharam junto à Basf para que a entidade de Vargem fosse contemplada com este benefício cultural.

Ao todo a APAE recebeu mais de 1.200 livros, contendo além de clássicos da literatura como romances, contos, títulos infantis e juvenis, muitas obras atuais e títulos de difícil acesso, que estão disponíveis aos estudantes da APAE, como os editados em braille, áudio books, livros em caixa alta, dentre outros. Também a sala de leitura foi pintada, reorganizada em um ambiente lúdico e acolhedor, podendo ser acessado pelos alunos, professores e pessoas envolvidas com os trabalhos da APAE.

Presentes na inauguração, o prefeito Amarildo Duzi Moraes; o representante da Basf, Douglas Massimo; o presidente da APAE, Faishle Rafael Doval Silva; a diretora da entidade, Ana Márcia Pereira Sabino; o presidente da Cooperbatata, Lucas Ranzani; o gerente geral Régis Dotta e Thaisa Pavan Oliveira, representando a Associação Setembro. Pela Rede Educare, estavam presentes a pedagoga Letícia Tavares e a assistente social Dalila Fernanda. O evento também teve a presença da professora Valderes Aparecida da Silva Martins, representando o Departamento Municipal de Educação.

O presidente da APAE, Faishle Rafael agradeceu às empresas e entidades envolvidas no projeto. “O projeto é muito importante não só para a instituição, mas para toda a cidade. Vem educar, alegrar, colorir o mundo destas crianças e sozinhos, seria impossível conseguirmos”, afirmou.

Os representantes da Cooperbatata, Lucas Ranzani e Régis Dotta e da Associação Setembro também agradeceram à Basf e à Rede Educare por terem destinado o projeto à APAE de Vargem Grande do Sul. O prefeito Amarildo Duzi Moraes, que também é professor, elogiou o projeto “Leitura no Campo”, falou da qualidade dos livros e que só com educação e o investimento nas crianças, o Brasil vai conseguir ser um país mais justo e com menos problemas sociais.

Após as solenidades, foi oferecido um café aos presentes e a diretora Ana Márcia convidou a todos para conhecerem as instalações e novos projetos da APAE, recebendo elogios tanto ela como o presidente Faishle, pela condução de uma das principais entidades do município, voltada à educação das crianças com deficiências.