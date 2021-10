Carriola e bateria de caminhão foram furtados no Jd Dolores

Uma carriola e uma bateria de caminhão foram furtados de estabelecimento comercial no Jardim Dolores, na quinta-feira, dia 21, por volta das 9h. A Polícia Militar foi acionada.

A equipe dos soldados Emiliano e Silas compareceu no local. A vítima, de 50 anos, informou que havia ocorrido um furto em seu estabelecimento, de onde foram levado os produtos.

Conforme relatou, no momento em que ia comprar outra bateria, viu um rapaz com seu carrinho de mão e o abordou. O homem, de 22 anos, já é bem conhecido nos meios policiais pelo crime de furto.

Os PMs realizaram busca pessoal e, ao ser questionado sobre o carrinho de mão, alegou que o havia comprado por R$ 15,00 naquela manhã de um outro rapaz alto. Já sobre a bateria, declarou que não estava com ela e que não sabia informar nada.

Diante dos fatos narrados pela vítima e o suspeito se contradizer várias vezes foi dada voz de prisão a ele por furto. O suspeito foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão.