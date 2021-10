Homem foi encontrado morto no Jd Paraíso I

Um homem foi encontrado morto em uma casa na rua Arlindo Vicente Alves, no Jardim Paraíso I, na noite de quarta-feira, dia 20. Dias depois, foi verificado que a vítima, João Marcelino Neto, 46 anos, faleceu devido a um enfarte.

De acordo com o 3º sargento Márcio Henrique, comandante da PM, o primeiro atendimento aconteceu pela Guarda Civil Municipal (GCM). Ele informou que contatou sua equipe para comparecer no local.

O sargento pontuou que o delegado de Polícia Civil foi ao local e a perícia foi acionada, porém ainda não se pode confirmar se o caso se trata de um homicídio ou morte natural.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que o exame de necropsia foi requisitado, pois havia suspeita de que tenha sido morte natural, o que foi confirmado posteriormente.