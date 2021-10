Menina que se afogou em açude faleceu nesta sexta

Morreu nesta sexta-feira, dia 12, a garotinha de um ano que se afogou em um açude no último dia 15, em Vargem O resgate da pequena Thayssa Gabrielly Romano Nogues comoveu a cidade, e contou com todo empenho da Polícia Militar e das equipes do posto de Pronto Atendimento (PPA). Ela chegou a ser transferida para Campinas, mas não resistiu.

O acidente aconteceu no dia 15, quando a criança de um ano se afogou no açude de sua casa, na altura do quilômetro 34 da rodovia SP-276, que liga Vargem a Casa Branca.

A família mora em propriedade rural e, segundo o relatado pela mãe à PM, a criança de 1 ano caiu no açude de casa por um descuido e ficou submersa por cerca de cinco minutos. Thayssa foi socorrida pela PM já em parada cardiorrespiratória. Os policiais fizeram a manobra de reanimação cardiopulmonar e a levaram para o PPA.

Na unidade de urgência e emergência, a equipe deu sequência às manobras de reanimação e obteve sucesso em ressuscitar e intubar a criança, que foi levada ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, sendo transferida para Campinas.

Thayssa permaneceu internada por uma semana, mas seu estado era bastante grave e ela não resistiu, falecendo nesta sexta-feira, dia 22.