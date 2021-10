Comitiva de Casa Branca se reúne com MEC

O prefeito de Casa Branaca, Marco César Aga, juntamente com o diretor de Educação, Marcelo Barbosa, e os vereadores Carlão Casali, Murilo Giordan e Marco Aurélio foram recebidos no dia 20, no Ministério da Educação, pelo major Odimar Barreto, assessor especial do Ministro Milton Ribeiro.

Na reunião, foram apresentadas as principais demandas de Casa Branca, inseridas no Plano de Ações Articuladas (PAR 4) do MEC. O assessor elogiou a agilidade do município na elaboração das ações necessárias para análise dos projetos inseridos no PAR4. Comentou ainda que o Ministério vai avaliar as propostas e começar a liberar os recursos para que a Educação Municipal de Casa Branca possa ter uma nova abrangência na sua estrutura física e pedagógica.

O prefeito Marco César ressaltou a importância da reunião. “As ações elaboradas do município de Casa Branca vão contribuir na infraestrutura das Unidades Escolares e a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)”, disse.

A prioridade do Governo Municipal, em parceria com o Ministério da Educação, é que neste primeiro momento, seja liberado recursos para a construção da Nova Creche, da reforma e modernização do CAIC, ampliação da Escola Padre Lino e a construção das quadras cobertas das escolas de Lagoa e Venda Branca.