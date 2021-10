Espaço Beach já tem mais de 60 alunos inscritos

Grande novidade no esporte em Vargem Grande do Sul, o Espaço Beach – Tenis Club Lounge foi inaugurado no sábado, dia 16, e já é um sucesso com a inscrição de mais de 60 alunos no tênis de praia e oito alunos no vôlei.

O evento aconteceu por volta das 10h, junto às instalações do Espaço Beach, situado à Rua Benedito Ângelo Ranzani, nº 631, Jardim Estância das Flores. Recebendo as pessoas que compareceram à inauguração, estavam o empresário João Fernandes Proite, o conhecido Proitinho, sua esposa Fernanda, a filha Mariana e o genro Adriano, responsáveis pelo empreendimento. Estavam presentes vários amigos, apreciadores do esporte, uma grande comitiva de São João da Boa Vista e também esportistas de Casa Branca.

O jogo de demonstração do tênis de praia foi entre as duas duplas destaques da região, jogando os tenistas Pedro Marão e Chipanga contra Pedrinho e Juninho Campos. Os presentes puderam apreciar além das habilidades dos competidores, todas as técnicas do beach tennis, que tem conquistado cada vez mais jogadores no Brasil, onde chegou em 2008.

O esporte tem atraído muitos praticantes por ser bastante descontraído e democrático, podendo ser praticado por todas as idades e misturar os sexos. Além disso, a movimentação intensa em solo irregular favorece a queima de gordura, além de trabalhar a musculatura de pernas e braços e aprimorar a coordenação motora.

Mais tarde, ocorreu um mini torneio com os jogadores presentes, animando ainda mais a festa. No domingo, houve a apresentação da turma de vôlei de praia sob a coordenação da professora Maíra Melchiori, com vários participantes, principalmente mulheres, que chegaram a ocupar as três quadras do local.

Abrilhantando a inauguração, presença da Geest Destilaria, dirigida por Marcelo de Abreu Maaz, com drinks especiais e caipirinhas, com o bar instalado no local oferecendo espetinhos e porções. No projeto do Espaço Beach, consta futuramente uma lanchonete/restaurante para atender o público presente.

Segundo o empresário João Fernandes Proite, a inauguração correspondeu às expectativas. “Já obtivemos mais de 60 inscrições de alunos e a procura tem sido muito boa também para o aluguel das quadras. Inclusive estamos recebendo jogadores de outras cidades, que estão utilizando nossas quadras para jogar e têm elogiado muito as nossas instalações”, afirmou. Para agendar aluguel de quadras e aulas, que serão ministradas pelo professor Chipanga, de São João, o telefone é o (19) 99858-5658.

O jogo de demonstração contou com a presença das duplas Pedro Marão/Chipanga x Pedrinho/Juninho Campos

A presença das mulheres jogando nas quadras de areia do Espaço Beach, deu maior brilho ao evento

Bom público compareceu à inauguração do Espaço Beach, que aconteceu no sábado, dia 16