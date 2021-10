Paulo Guerra foi homenageado pela Câmara de Itajaí

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra, junto dos colegas Rodrigo Pereira do Nascimento, João Menezes e Flávio Reitz e dos técnicos Sidney Alexandre Reinhold e Patrício Roberto Arnold, foram homenageados no dia 19, pela Câmara Municipal de Itajaí (SC).

O Legislativo do município catarinense entregou a Moção de Congratulação e Reconhecimentos aos esportistas pela participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, ocorridos em agosto.

Paulo Guerra disputou a prova do salto em altura, na categoria T47, ficando com a oitava colocação. Ele e os demais membros da delegação paulista que disputaram os Jogos Paralímpicos de Tóquio também foram homenageados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio dos secretários Célia Leão e Marco Vinholi, respectivamente das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Regional.