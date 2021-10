Atiradores destaques do Tiro de Guerra em 2020 serão homenageados

Na terça-feira, dia 26, os atiradores que foram destaques do Tiro de Guerra 02-092 do ano de 2020, receberão uma homenagem. A entrega das medalhas será em São José do Rio Pardo, na Fábrica de Expressão, a partir das 19h30.

Na ocasião, três vargengrandenses serão homenageados: Mário Sérgio Guerra Modesto como Destaque do Ano de Instrução 2020, Yuri de Almeida Menossi receberá Destaque de Atirador com Melhor Aptidão Física de 2020 e Lucas de Melo Conceição que será homenageado como Destaque de Melhor Atirador Combatente de 2020.

Mário Sérgio, de 20 anos, era chamado no Tiro de Guerra como 40 Modesto, ficou em primeiro lugar dentre os 50 atiradores matriculados no ano, observado os critérios de cumprimento do dever e das obrigações militares, iniciativa, comprometimento, liderança e disciplina.

Conforme explicou, essa cerimônia tem o intuito de homenagear os atiradores destaques do Serviço Militar. Ele contou qual a expectativa para receber o destaque do ano de instrução. “Minha expectativa é muito grande por estar recebendo essa homenagem, é muito gratificante para mim, é uma experiência que vou sempre levar comigo”, disse.

Modesto comentou o que fez para ser um dos destaques do ano. “Primeiramente gostaria de agradecer a minha família por todo apoio, por sempre estarem ao meu lado, agradecer ao Sub Tenente Alexandre por nos instruir nesse caminho, por estar presente no nosso dia a dia, ao sr. Marcos Pirola por todo apoio ao TG, ao Cabo secretário Medeiros por estar com a gente nessa caminhada, e também aos 49 atiradores do TG 02-092 do ano de 2020”, agradeceu.

“Afinal, essa homenagem é para eles também, porque se eu estou sendo Destaque hoje, o mérito é deles também, assim como é do Sub, do Sr Marcos Pirola e do Cabo Medeiros. Acredito que para ter sido um dos destaques, procurei ser eu mesmo, tendo foco, iniciativa, empatia e tendo comprometimento com o meu dever”, completou.

Yuri, de 20 anos, tinha o nome de guerra 50 Menossi e será homenageado como Destaque de Atirador com Melhor Aptidão Física. Ele comentou sobre a cerimônia. “Minha expectativa é grande, estou ansioso, porque foi uma experiência que vou levar pra toda vida e que vai ficar guardada em minha memória. Foi um prazer servir ao lado dos atiradores do TG 02-092 do ano de 2020 e do Sub Tenente Alexandre e do Cabo Medeiros”, relatou.

Lucas de Melo Conceição, de 21 anos, era chamado de 34 De Melo e foi escolhido como o melhor atirador com resultado no teste tiro, obtendo o 1º lugar. “Estou muito ansioso para receber a minha medalha. O atleta de alto rendimento sempre quer ganhar medalhas, mas eu ganhei muito mais que uma medalha, eu ganhei amigos e o respeito, eu representei o TG 02-092”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Lucas será homenageado como o Melhor Atirador Combatente