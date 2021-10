Em São João, mãe e filho foram presos por tráfico de drogas

Uma mulher de 51 anos foi presa na tarde do dia 15, com mais de meio quilo de cocaína em sua casa, no Recanto do Jaguari, em São João da Boa Vista.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) monitorou por alguns dias o rapaz de 28 anos, filho da mulher. Ele se denomina integrante de uma facção criminosa paulista.

Ao avistar os investigadores, a mulher soltou três cachorros da raça pit bull, com o objetivo de evitar a entrada da equipe policial em sua residência e o rapaz fugiu, deixando sua mãe com toda a cocaína.

A mulher foi presa em flagrante pela equipe da Dise, sendo levada a uma penitenciária. O rapaz ficou foragido da Justiça e um mandado de prisão foi emitido pela Comarca de São João da Boa Vista.

Na manhã de segunda-feira, dia 18, os investigadores da Dise de São João cumpriram o mandado de busca e prenderam, em Divinolândia, o rapaz que havia fugido, com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Divinolândia.

O criminoso foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fotos: Notícias Policiais