Entulho segue sendo jogado em estradas de Vargem

Tem gente que não aprende. Na estrada que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, após a avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Dolores, é possível encontrar muitos pontos onde a população acaba jogando lixo, entulho e muito material que pode acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, como pneus. Em um dos montes havia até um sofá velho.

Ao invés de destinar esse entulho em pontos corretos, vão acumulando ao longo da estrada. Uma verdadeira falta de educação por parte desses moradores. A Gazeta de Vargem Grande alertou a prefeitura, que constantemente faz o serviço de retirada de entulho em diversos endereços da cidade.

De acordo com o diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (Dsur), Carlos Rabelo de Andrade, em alguns pontos na estrada da Lagoa Branca e também locais próximos a Cohab VI lixo é jogado frequentemente. A equipe está na Estrada da Lagoa Branca nesta sexta-feira, dia 22, realizando limpeza.

Ele destacou ainda que a retirada dos despejos nestes locais é realizada periodicamente, no entanto em poucos dias, lixo e entulho são jogados novamente. “A coleta de lixo é realizada três vezes por semana em toda a cidade, solicitamos a população que coloque o lixo na lixeira. Recebemos reclamação diariamente de lixo jogado em locais impróprios, realizamos a limpeza periodicamente, mas infelizmente em poucos dias mais lixos são jogados, deixando a cidade suja e causando o aparecimento de animais peçonhentos”, disse.

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pede a colaboração da população a participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando lixo, entulho e materiais sem serventia em ruas, estradas, calçadas, terrenos e vias públicas.