Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu o jovem João Victor Merlin Belmonte, aos 21 anos de idade, no dia 18 de outubro. João Victor estava internado há vários dias no Hospital da Unimed, em São João da Boa Vista, após ter sido vítima de acidente ocorrido na estrada de São Roque. Ele deixa os pais Lisiane Canal Merlin e Eduardo Belmonte, os irmãos Maria Eduarda e João Pedro, avós, sobrinhos, tios e demais familiares. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lenilda Francisco de Souza, conhecida como Nilda, aos 52 anos de idade, no dia 17 de outubro. Deixa os filhos Wesley, Jhenifer, Jaqueline e Aline; e netos. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedita Maura do Lago, conhecida como Dona Dita, aos 70 anos de idade, no dia 19 de outubro. Era viúva de Gaspar Júlio do Lago; deixa os filhos Israel, Isaias, Isac, Abrão, Isolfina, Emanuel, Luís Augusto, Celina e Ismael; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osmar Maranho, aos 71 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixa a esposa Fátima Ferreira Maranho; os filhos Lucas e Rubia; a nora Cristiane; o genro Marcelo; os netos Valentina, Helena e Enzo. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Marcelino Neto, conhecido por João Neto, aos 46 anos de idade, no dia 20 de outubro. Deixa a mãe Francisca Marcelino Lima; os filhos Mariana e João Marcelo; o genro Júnior; os netos Davi Lucca e Helena; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Quadalupe Espósito do Nascimento, aos 87 anos de idade, no dia 18 de outubro. Solteira, deixou os irmãos Valdomiro, Maria e Isabel; a cunhada Maria; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Ana Maria Lopes Sant´Anna, conhecida como Aninha da Prefeitura, aos 61 anos de idade, no dia 10 de outubro. Deixa o marido Fernando Ricardo Cardial Sant`Anna; a filha Isamara e netos. Foi sepultada no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mauro Donizete Vixineschi, aos 62 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixa os irmãos Evanita, Vilma, Antônio e Neusa e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valzélia Dobis Carvalheiro, aos 57 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixa a mãe Amazilia Dobis Carvalheiro (Dona Zica), e as irmãs Valkíria e Valderez. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lúcia Pichutti Murarolle, aos 86 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixa os filhos Vânia e Mário Fernando; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Anderson Aparecido Chrispim, aos 60 anos de idade, no dia 13 de outubro. Deixa a esposa Magali e a filha Isadora. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carolina Rodrigues Piccolo, no dia 17 de outubro. Deixa os filhos Sueli, Odete, Lupércio, Santo, Lazara e Maria; genros e noras. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mafalda Luzia Marson, aos 90 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixa sobrinhos e cunhada. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Francisco Aparecido Gonçalves, conhecido por Chiquinho do Depósito de Bebidas, aos 64 anos de idade, no dia 13 de outubro. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Edvaldo Pereira Guimarães, aos 60 anos de idade, no dia 15 de outubro. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antonieta Correia de Paiva, conhecida como D. Guinha, aos 86 anos de idade, no dia 15 de outubro. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Maria Cruz, aos 94 anos de idade, no dia 18 de outubro. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Leoni, aos 80 anos de idade, no dia 18 de outubro. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

