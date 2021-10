IAC lança novas batatas em Vargem

O Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, lançou duas variedades de batatas coloridas no último dia 15. A solenidade de lançamento foi realizada em Vargem Grande do Sul, na sede da Cooperativa dos Bataticultores (Cooperbatata) e contou com a presença do secretário de estado da Agricultura e Abastecimento (SAA), Itamar Borges.

Também participaram o secretário-executivo da SAA, Francisco Matturro, o diretor do IAC, Marcos Landell, e o coordenador técnico da SAA, Orlando de Mello Castro. O pesquisador científico da UPD (Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento) da Mococa, responsável pelo desenvolvimento dos cultivares de batata, Thiago Leandro Factor, apresentou uma pesquisa que deu origem às novas cultivares.

O lançamento foi acompanhado pelo presidente da cooperativa Lucas Lemos Ranzani, o gerente-geral, Regis Alessandro Dotta, e representante dos cooperados, João José Dario e Paulo Donizete Martins, representando a Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul. O prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi Moraes, e o vice-prefeito de Casa Branca, Duzão, estiveram no evento.

Em entrevista à Gazeta, Lucas Ranzani, presidente da Cooperbatata, e Regis Dotta, gerente da cooperativa, destacaram o produto. Eles lembraram que a Batata é um alimento muito estratégico para grande parte do mundo, podendo ser consumida in natura ou industrializada; é também uma importante fonte de fósforo, potássio, vitaminas do complexo B e C, proteínas, fibra, baixo teor de lipídeos e ausência de colesterol. Seu cultivo ocorre em mais de 150 países, com área estimada pela FAO de aproximadamente 19,5 milhões de hectares.

De acordo com a Cooperbatata, no Brasil, a área cultivada gira em torno de 130 mil hectares e a região de Vargem Grande do Sul possui área estimada de 13 mil hectares, sendo considerada uma das regiões mais importantes tanto a nível estadual como também nacional.Há décadas o Instituto Agronômico (IAC), através de muita pesquisa vem trabalhando na busca incessante do melhoramento genético de genótipos nacionais, visando a obtenção de variedades totalmente nacionais mais adaptadas ao clima tropical.

“Sermos escolhidos pelo IAC para este lançamento nos deixou muito orgulhosos, além da parceria que temos com esta respeitada instituição há vários anos, isso também demonstra toda a importância e relevância da Cooperbatata para o setor”, comentaram. Foi observado que a Cooperbatata não teve nenhuma participação direta com este trabalho. “Indiretamente sempre estivemos ligados ao IAC e seus pesquisadores diretamente no campo”, explicaram.

Evolução

De acordo com a Cooperbatata, ainda não há cooperados que estão fazendo o plantio dessas novas variedades. No entanto, destacaram a importância delas para a cadeia produtiva. “As novas variedades apresentadas pelo IAC trazem não só para a Cooperbatata e sim para toda a cadeia de produção um novo nicho no caso das variedades coloridas (IAC Turmalina e IAC Granada), já em relação às variedades convencionais (IAC Obelix e IAC Axel) que possuem alta resistência fitossanitária e elevada produtividade aumentam nosso leque de opções, podendo no futuro diminuir nossa dependência das sementes importadas”, disseram.

Demandas

“A presença do secretário da agricultura de São Paulo Itamar Borges e sua equipe foi de suma importância para nossa região. Durante a cerimônia, também tivemos a presença do prefeito de Vargem Grande do Sul Amarildo Duzi Moraes, do vice prefeito de Casa Branca Duzão e demais líderes políticos da região, sendo possível discutirmos alguns pleitos como: construção do trevo em frente à Cooperbatata, patrulha rural, reativação das Casas da Agricultura, Rotas Rurais e ajuda ao agro regional”, informaram.

Novas variedades

As variedades apresentadas pelo IAC apresentam casca e polpa coloridas: a IAC Turmalina, com casca roxa e polpa em anéis mesclados de roxo e branco e a IAC Granada, com casca vermelho intenso e polpa em anéis mesclados de vermelho e branco. As novidades já estão sendo cultivadas por pequenos e médios produtores, inclusive em sistema orgânico. O quilo tem sido vendido por até R$ 10,00, valor dez vezes maior que o da batata convencional. Foram lançadas as duas variedades coloridas e outras duas de batata convencional, a IAC Obelix e a IAC Axel, com alta resistência fitossanitária e elevada produtividade, além de tubérculos grandes e com formato que agradam à indústria e ao consumidor.