Esbanjando energia e felicidade, a estrela da coluna Momento Pet dessa semana é a cachorra Pandora, a border collie de Carina Meglorini de Carvalho.

Pandora é a alegria da casa desde 2016, quando passou a fazer parte da família. “Ela chegou em um momento delicado que eu e minha mãe passamos, com um espírito alegre e brincalhão, preenchendo parte do vazio em nossos corações”, comentou Carina.

Pandora também é muito atenta a tudo ao seu redor e já até alertou Carina quando necessário. “Em uma madrugada, reconheceu que minha mãe estava passando mal dormindo, me acordou e me levou até ela”, contou.

Sendo tão especial para a família, Pandora ganha todos os carinhos e cuidados especiais. “Como o porte dela é grande, precisamos tomar cuidado com a alimentação e exercícios físicos, pois a obesidade pode trazer muitos problemas. Para isso, ela come ração light e brinca várias vezes ao dia. Toma banho em casa mesmo, a cada 15 dias, precisa sempre da sua caminha pra dormir e gosta de ter muitos brinquedos”, contou Carina.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286