Brindem suas histórias!

Na vida não existe o acaso. As coisas acontecem da maneira que precisam acontecer. Pode ser simples relação de causa e consequência ou o destino traçado antes da existência. Mas existe uma beleza rara nessa sucessão de acontecimentos chamada vida e é por isso que se deve apreciar e festejar os momentos únicos, por mais simples que sejam.

Festejar, celebrar, erguer suas taças e brindar. Com esse espírito, a Casa Mascarin, do arquiteto e empresário Vinícius Mascarin, lança seu primeiro produto: O espumante Casa Mascarin, perfeito para brindar bons momentos.

O lançamento do espumante, foi realizado ontem, sexta-feira, dia 29, em São Paulo, e não poderia ter sido em outro momento pois vem junto de uma celebração especial para seu idealizador, o arquiteto Vinícius Mascarin.

Feito com uvas chardonnay e pinot noir, o espumante branco brut de notas suaves e elegantes, safra 2017, desenvolvido pelo método Champenoise, estava pronto para ter seu début na Páscoa de 2020. No entanto, a Pandemia da Covid-19 mudou o curso dos planos e somente agora, neste fresco recomeço da vida e da natural retomada dos mais simples afazeres, o tempo volta a ser de festejo, e portanto, propício para tão planejado lançamento.

E este momento é único. Reúne uma série de efemérides, carregadas de simbolismos, que o tornam tão especial. Prestes a celebrar o aniversário de cinco anos de conclusão de sua graduação em arquitetura, pela FAAP; Vinícius também celebrou na sexta-feira, dia 29, seus 29 anos de vida. Na Itália, chamam de “Aniversario D’Oro” quando a idade coincide com a data do nascimento, sendo assim o mais importante aniversário na vida de alguém.

E para a celebração “D’Oro”, Vinícius reuniu 29 amigos para um coquetel. A amiga e idealizadora do Evento Degustar (onde Vinícius iniciou sua carreira no mundo das festas), Marcia Costa, abriu as portas do seu novo apartamento para co-anfitriar a celebração. Beth Szafir, amiga do empresário e embaixadora da marca também esteve presente no coquetel recepcionando os convidados ao lado de Vinícius. Na lista, nomes como Roberto Chaim, Helena Mottin, Dr. Ernani Garcia, os cônsules de Myanmar, Tuza e Ricardo Cury, e o casal Celina e Maurício Okubo, marcaram presença no evento que teve a gastronomia assinada por Bia Conde, do buffet Grecco Coppola.

Mais do que sofisticação e exclusividade, a reunião desse petit comité simboliza algo que vai além do luxo, mostra que na vida, é preciso se deslumbrar com os pequenos milagres diários, e descobrir beleza em cada pequena situação.É preciso celebrar os amigos, festejar as retomadas e enaltecer as coisas boas do nosso dia a dia.

“Gosto da vida ‘à la Hollywood’, é como se uma ‘big band’ anunciasse todos os acontecimentos do meu dia. Ver beleza em tudo é uma escolha que tomei há bons anos, faz parte da minha identidade. Com um olhar disciplinado, qualquer banalidade pode virar um grande acontecimento”, afirma Vinícius que garante que o espumante Casa Mascarin traz poesia para qualquer tilintar de taças.

Vinícius nos conta também que no primeiro semestre do próximo ano, estará com sua loja física de portas abertas. “Estamos construindo tudo com muito amor, cada cantinho do nosso novo espaço está sendo pensado nos mínimos detalhes para garantir aos nossos amigos e clientes, uma experiência inesquecível. Descobri que servir é a maior especialidade da minha família, e estamos ansiosos para oferecer um novo modelo de comércio para a cidade”.

E no dia 27 de novembro, exatos 29 dias após o coquetel de lançamento do espumante, as vendas terão início através do site da Casa Mascarin. As novidades também podem ser acompanhadas pelo instagram da marca: @casamascarin

É o glamour voltando, a vida se reestabelecendo, e as histórias sendo brindadas.

Vida longa à Casa Mascarin!