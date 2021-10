Viva Arte teve bom público

O Viva Arte, evento híbrido do Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul que aconteceu no sábado, dia 23, às 20h, na Casa da Cultura e também foi transmitido nas redes sociais da Prefeitura Municipal, foi prestigiado por um bom público.

O evento, apresentado por Flávia Carvalho e pela diretora de Cultura Márcia Iared, foi aprovado pelo Conselho de Cultura, sendo o primeiro evento híbrido do departamento, realizado com público no local, a partir da entrega de ingressos gratuitos e limitados, e virtual, com a transmissão online.

Lucas Buzato, o produtor do evento, pontuou que o intuito do Viva Arte era fomentar um tipo de projeto semelhante aos que ocorrem nas viradas culturais e manifestações culturais de cunho popular, com a manifestação de diversas áreas de arte, como música, dança, poesia e expressões de rua.

“Claro que nesse caso, nós não conseguimos fazer algo que abrangesse todas as áreas, inclusive porque tivemos limitação de espaço. Além disso, pelos protocolos de segurança, algumas manifestações de dança ainda estão um pouco restritas, ou até mesmo de teatro”, disse.

“Mas conseguimos fomentar novos talentos e novas vozes. Já tínhamos algumas pessoas com experiência de palco, inclusive na Festa das Nações, mas a maioria foi de novas vozes. Todas elas foram descobertas por rede sociais e por canais do YouTube, e são gente da nossa terrinha”, completou.

Lucas ainda ressaltou que a escolha das músicas e da dança foi baseada em uma temática social ou de discussão sobre pautas importantes, como feminicídio, racismo e homofobia. “Encerramos com o Outubro Rosa para falar sobre a prevenção ao câncer de mama. Em todos os números havia uma dinâmica de pauta, explicação entre as apresentadoras que discutiam e tratavam sobre isso, sempre agregando à música e à dança e foi um sucesso”, pontuou.

Ao todo, o evento contou com 14 apresentações, entre elas, a música ‘Flutua’, que tratou sobre o tema LGBT, ‘Olhos Coloridos’, falando sobre o racismo e ‘Triste, Louca e Má’, que abordou o feminicídio.

Conforme informou, os artistas tiveram o apoio de alguns patrocinadores, como Bia Boutique, Alessandra Noivas, Mercado Santa Fé e Black House. Para o evento, todos os artistas fizeram teste para covid e felizmente todos deram negativo. “Tivemos um público significativo, seguimos os protocolos do limite de público, mas o pessoal compareceu e pôde interagir bastante. Foram testemunhos bem emocionantes do pessoal que participou”, disse.

“Na transmissão, tivemos um público bem satisfatório, em torno de 500 visualizações. Esse projeto do Viva Arte deve ser implantado no calendário anual, de forma que possamos fazer essas manifestações, principalmente na rua, como se fosse uma mini virada cultural”, finalizou.

O produtor do evento agradeceu o apoio e a participação de todos os munícipes. “Foi fundamental nessa ação e nós esperamos fazer esse evento de forma presencial no ano que vem pelas áreas abertas da cidade”, relatou.

Márcia Iared e Flávia Carvalho foram as apresentadoras do show