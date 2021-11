Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Felício Ronqui, aos 98 anos de idade, no dia 22 de outubro. Era viúvo de Mariana Faconi Ronqui; deixou os filhos Antônia, Pedro e João; o genro Heitor; as noras Cidinha e Vera; os netos Lígia, Tiago, Graziela, Gustavo, Gisele, Gislene, Loester e Rodrigo; os bisnetos Laís, Lívia, Helena, Heloisa, Miguel e Lorenzo. Foi sepultado no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eleni do Carmo da Silva Lourenço, aos 59 anos de idade, no dia 22 de outubro. Era viúva de Antônio Aparecido Madalena Lourenço; deixa os filhos Tiago, Fabiana e Emília; os netos Adriele, Cristiano, Vitória e Adriane; e bisnetos. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Keij Matsuzak, aos 77 anos de idade, no dia 26 de outubro. Deixa a filha Vânia; o genro Valdecir; a irmã Harumi; os netos Vinícius, Vivien e Victor. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vilma Aparecida Leandro Lima, aos 70 anos de idade, no dia 25 de outubro. Deixa o marido Pedro de Souza Lima; os filhos Reginaldo, Reinaldo, Verônica e Júlio César; o filho de coração Júlio; a nora Layana; os netos Vanessa, Tatiana, Diego, Daniela, Guilherme, Maria Eduarda, Kauã, Ketlyn e Gabriel; e a bisneta Lavínia. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nivaldo Pereira, aos 42 anos de idade, no dia 27 de outubro. Deixou a mãe Maria Aparecida Vieira Pereira; a esposa Ivanilda Marques Araújo; os filhos Kauany de 17 anos de idade, Maria Eduarda de 14 anos e Ana Paula de 7 anos; os irmãos Renato, Daniela, Luciana; Cláudio e Reginaldo; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Marcílio Maduene, aos 91 anos de idade, no dia 24 de outubro. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

