Laila e Zizi, as cachorrinhas de Jéssica Mello, são as responsáveis por encher a coluna Momento Pet de charme canino nesta semana.

Já uma senhorinha, Laila é uma fox paulistinha que “adotou” a família em 2010. “A Laila nos adotou, pois apareceu onde morávamos e aparentava ter no máximo uns 4 meses. Quando nos vimos, foi amor à primeira vista e desde lá estamos sempre juntas”, contou Jéssica.

“Laila é amorosa, muito inteligente, adora brincar, dormir e comer. Ela fica me seguindo pela casa e sempre dá um jeitinho de ficar perto de mim”, contou Jéssica. Laila é uma verdadeira companheira e não abandona Jéssica em nenhum momento. “Há um mês atrás tive Covid e ela ficou todo o isolamento junto comigo e chorava se eu a colocava pra fora do quarto. Sempre foi minha companheira em todos os momentos da minha vida, é meu xodó, literalmente meu grude”, contou.

Zizi é uma cachorra sem raça definida que está há 3 anos com a família. “A Zizi era do meu falecido avô e quando mudamos para a casa que atualmente moramos, adotamos ela que já estava com mais ou menos uns 6 anos”, contou. “Ela é muito brincalhona e agitada, parece uma criança, é meio medrosa, mais cheia de amor pra dar, costuma ser mais amigável do que a Laila”, explicou Jéssica.

Além dos cuidados com a higiene e reforço anual das vacinas, a Laila e a Zizi também amam passear. “E pelo menos três vezes na semana levo as duas para dar uma volta na pracinha próxima de casa”, informou Jéssica.

