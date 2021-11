Saiba o que irá funcionar neste feriado de Finados

Nesta terça-feira, dia 2, será feriado nacional em celebração ao Dia de Finados. A Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais os serviços que estarão atendendo na data e também os supermercados que estarão abertos ao público.

O supermercado Santa Marta estará fechado no feriado. Já o Estrela funcionará em seu horário normal, até as 20h. O Nako, o Santa Terezinha, o Bella Vista, o Santa Edwirges e o Cesta Básica funcionarão das 7h ao meio-dia. O Ideal e o Novo Milênio terão expediente das 8h ao meio-dia. O União e o Sempre Vale funcionarão das 7h às 13h.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h e aos domingos também.

Prefeitura

Conforme o divulgado, na terça-feira, dia 2, todos os departamentos municipais estarão fechados devido ao feriado e na segunda-feira, dia 1º, será ponto facultativo nas repartições da prefeitura. O expediente voltará na quarta-feira, dia 3, em horário normal.

A coleta de lixo e limpeza pública serão realizadas normalmente e os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal também funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão.

Cemitérios

Neste ano, assim como em 2020, as igrejas Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida não celebrarão as tradicionais missas nos cemitérios municipais no Dia de Finados. No feriado, haverá uma missa às 8h na Igreja Nossa Senhora Aparecida e duas missas na Igreja Santa Luzia, às 8h e às 19h30.

Devido ao feriado de Finados, a prefeitura informou que o horário para as visitações nos cemitérios municipais será das 7h às 18h na segunda-feira, dia 1º, e das 6h às 18h na terça-feira, dia 2.

A prefeitura pede que a população evite aglomerações, mantenha o distanciamento social de dois metros, use máscara e higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%.