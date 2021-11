TG de Vargem realizou instrução de tiro

O Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, realizou no dia 14, com o efetivo de atiradores e monitores matriculados em 2021, o treinamento tiro de instrução básico com o fuzil Mosquefal 7.62 mm, armamento de dotação dos TGs. A atividade aconteceu no estande de tiro da Associação Pinhalense de Tiro Esportivo (APTE), em Espírito Santo do Pinhal.

O treinamento foi executado em alvos fixos nas diversas posições, seguindo as Instruções Gerais de Tiro com Armamento do Exército (IGTAEx), durante o dia e à noite, quando realizaram os disparos com munição traçante.

O Chefe da Instrução, o 1º sargento Bruno de Paula Prates, explicou que nessa atividade, os alunos desenvolveram a autoconfiança, o equilíbrio emocional e o manuseio do armamento. Ele pontuou que a prática foi um sucesso e certamente, ficará na lembrança de todos os atiradores.