Acidente de caminhão no Marco Divisório deixa dois feridos

Mais um acidente envolvendo caminhão foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 25, no Marco Divisório, em Poços de Caldas.

De acordo com o informado pela assessoria de comunicação da Renovias, o caminhão que transportava 12 toneladas de óleo de cozinha, perdeu o freio quando descia pela Serra de São Roque da Fartura.

Após perder o freio, ele atravessou a Rodovia SP-342 e bateu no talude da rodovia que divide os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Equipes dos Bombeiros de Poços de Caldas e de São João da Boa Vista, além da Renovias foram acionadas.

O motorista do caminhão foi socorrido pelos bombeiros e colocado em uma unidade de resgate da Renovias, com suspeita de fratura. Uma criança de 5 anos, filha do caminhoneiro, também foi socorrida com ferimentos leves.