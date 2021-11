Agrediu mulher no Fortaleza e foi preso por violência doméstica

Um homem de 53 anos foi preso na terça-feira, dia 26, após agredir uma mulher de 56 anos, no Jardim Fortaleza, por volta das 15h. Os soldados da Polícia Militar Amauri e Teodorio compareceram ao local.

A vítima relatou que no dia anterior, segunda-feira, dia 25, o homem havia ido em sua casa, a agredido e ameaçado, deixando o local em seguida. No dia seguinte, conforme informou, ele voltou a sua residência, pulou o muro e tentou arrombar a porta dizendo que iria pegá-la.

Assim, ela ligou no 190 e aguardou a chegada da viatura. O agressor foi localizado no interior da garagem, onde foi abordado e submetido à busca pessoal. Questionado o motivo por estar na casa da vítima, disse que iria pegar uma chave.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pela ameaça e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência de violência doméstica e estabeleceu fiança no valor de um salário mínimo, que não foi paga. O acusado, então, permaneceu à disposição da Justiça.