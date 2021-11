Atiradores do Tiro de Guerra 02-092 foram homenageados

Os atiradores destaques do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, da turma do ano de 2020, foram homenageados na última terça-feira, dia 26. A Sessão Solene aconteceu na Fábrica de Expressão, escola de artes de São José do Rio Pardo.

Na ocasião, foram homenageados os vargengrandenses Mario Sergio Guerra Modesto, como Destaque do Ano de Instrução 2020; Yuri de Almeida Menossi, Destaque de Atirador com Melhor Aptidão Física de 2020 e Lucas de Melo Conceição, Destaque de Melhor Atirador Combatente de 2020.

A Sessão Solene foi presidida pelo deputado estadual Tenente Coimbra, contando com a participação de representantes do Poder Executivo e Legislativo Municipais locais e dos Chefes de Instrução dos Tiros de Guerra dos municípios homenageados. Além de Vargem Grande do Sul, receberam homenagens os Chefes de Instrução, Atiradores e Colaboradores dos Tiros de Guerra de São José do Rio Pardo, Mococa, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista.

Ao final da Sessão Solene, o antigo Secretário da Junta do Serviço Militar de Vargem Grande do Sul, José Marcos Pirolla, idealizador e grande incentivador para a instalação do Tiro de Guerra no município, foi homenageado com a medalha “Mérito Tiro de Guerra”, emocionando a todos os presentes.

“A Medalha Mérito Tiro de Guerra é entregue pelo nosso Gabinete na Assembleia Legislativa e a Academia de História Militar Terrestre do Brasil de São Paulo, nos termos da Portaria nº 003 de 18 de novembro de 2019”, ressaltou o deputado Tenente Coimbra.

Foto: Arquivo Pessoal