Camila Fernandes participa como monitora em cursos de Treinamento Funcional

O Treinamento Funcional tem sido muito difundido no Brasil e no mundo. É um novo conceito de treinamento físico, que na verdade, não é tão novo assim. No entanto, há pouco tempo tem sido disseminado em centros especializados.

Camila Fernandes, proprietária da VIP Trainer, explicou à Gazeta de Vargem Grande, que existem algumas linhas de propagação deste conceito, que se manifestam através de cursos de capacitações e especializações. “Há oito anos venho trabalhando e me especializando na área do treinamento funcional, hoje o Centro de Treinamento VIP Trainer é especializado nessa modalidade e vem se tornando referência tanto na estrutura, quanto no atendimento”, comentou.

Recentemente, Camila participou de dois cursos de formação na modalidade, não como aluna e sim como monitora. “Fiquei muito feliz em ser convidada para participar como monitora em dois grandes cursos da área, que são cursos que já fiz como aluna e tenho eles como grandes referências na linha de trabalho que desenvolvi”, disse.

O primeiro curso foi o Treinamento Físico Funcional da BPro, em São Paulo nos dias 1, 2 e 3 de outubro e o segundo foi o Treinamento e Reabilitação Funcional, do professor André Melo, em Ribeirão Preto, nos dias 22, 23 e 24 de outubro. “Acredito muito na importância de se estar sempre em constante evolução, se especializando, se atualizando e sempre aprendendo. Novas informações, com base em estudos e experiências, estão sempre surgindo, mas é necessário ir buscar esse conhecimento, para podermos trazer sempre o que há de melhor e mais atual, para os nossos clientes”, afirmou Camila.

“Ajudar outros profissionais da área do movimento, profissionais de Educação Física e Fisioterapeutas, a adquirirem esses conhecimentos foi uma grande honra pra mim enquanto profissional. Esses convites, significaram para mim o reconhecimento de toda dedicação e empenho em procurar sempre, entregar um trabalho de qualidade, aos meus alunos”, disse.

