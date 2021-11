Cuidando uns dos outros

Viver em sociedade é cada dia mais desafiador. Tudo contribui para que o ser humano se isole. O trabalho cada vez mais intenso e voraz, a tecnologia que oferece entretenimento infinito no mundo das telas, a economia que vai mal e impossibilita passeios mais distantes, confraternizações. Isso sem falar da pandemia, que obrigou mesmo o mais sociável dos seres humanos a adotar o isolamento social para evitar a Covid-19.

Porém, o inglês John Donne já alertava que nenhum homem é uma ilha. Se vive em comunidade, se trabalha com outros colegas e se cresce cercado de pessoas. Viver em comunidade, significa que cada ser humano faz parte de um todo maior, de um bairro, de uma escola, de uma paróquia, congregação, clube, de uma cidade.

Quando um morador levanta, toma seu café da manhã, se despede de seus filhos e vai trabalhar, faz isso para sustentar sua família, mas no final do dia, o seu esforço também ajudou a desenvolver a cidade e a leva-la um pouquinho mais em direção ao futuro.

E há muitas pessoas que além do seu trabalho do dia a dia, dos cuidados com a família e da confraternização com os amigos, ainda dedicam parte do seu tempo para cuidar da comunidade. Em Vargem Grande do Sul, podemos encontrar muitos exemplos, como o morador que cuida de uma praça, a mulher que distribui alimentos, a vizinha que ajuda com um remédio na hora do aperto. Também existem aqueles que são voluntários em entidades, que assumem compromissos sem retorno financeiro nenhum em instituições que exigem um empenho às vezes muito maior do que o da própria profissão que a pessoa exerce.

E a cidade precisa de cada uma dessas pessoas, pois elas simbolizam que a chama do espírito de empatia e de solidariedade não se apaga mesmo nos piores momentos. Elas inspiram os que estão ao seu redor e incentivam que mais ações sociais e mais voluntários vão se agregando nos projetos desenvolvidos na cidade.

Por isso a iniciativa do Rotary Club em homenagear os profissionais do ano é tão bem-vinda. Reconhece o esforço dessas pessoas não só por gerarem empregos, realizarem o seu trabalho de maneira bem feita ou por se destacarem entre os demais no campo profissional. Mais do que isso, eles dedicam seu tempo ao próximo. E é isso que deveria ser mais comum nos dias de hoje. Parabéns ao Rotary Club pela iniciativa e aos homenageados por olhar com carinho pelo vargengrandense.