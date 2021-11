Boa notícia

Com as chuvas que caíram esta semana, a Barragem Eduíno Sbardellini já está quase cheia. Segundo informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, se houver transbordamento junto ao vertedouro, o conhecido bico de pato, em breve o racionamento poderá ser suspendido. O SAE tem agido com cautela e pede que a população continue economizando água.

Congresso em foco

Entre os vencedores do Prêmio Congresso em Foco 2021, está a deputada federal Luiza Erundina, que já foi homenageada com o título de Cidadã Vargengrandense, indicada pelo seu afilhado político, o vereador Paulinho da Prefeitura. Erundina recebeu o troféu pelo destaque Mulheres na Política e por estar entre os Melhores da Câmara.

Homenagens a Paulo Guerra

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra, primeiro morador da cidade a disputar um torneio internacional tão nobre dos esportes, como os Jogos Paralímpicos de Tóquio, já recebeu homenagens do Governo do Estado de São Paulo e da Câmara de Itajaí (SC), cidade onde está o clube onde treina, pela participação no evento realizado em agosto. No entanto, não foi lembrado ainda pela prefeitura e nem pela Câmara de Vargem.

Cassação por disseminar fake News

Na última quinta-feira, dia 28, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do (PSL do Paraná), por conta da produção de fake news sobre urnas eletrônicas durante o período eleitoral. Além da cassação, a sentença determina sua inelegibilidade por 8 anos. Ele ainda pode recorrer. Assim, o recado da Corte foi dado e os candidatos deverão tomar cuidado extra sobre aquilo que divulgam nas próximas eleições.