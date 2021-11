Rapaz de 21 anos morre em acidente em São João

No sábado, dia 23, um rapaz de 21 anos morreu em acidente entre uma motocicleta e um carro na Vila Santa Adélia, em São João da Boa Vista, por volta das 7h30. A Polícia Militar foi acionada no local após o acidente.

Uma testemunha de 26 anos informou aos PMs que viu a moto sendo conduzida no sentido contrário da via. Em certo momento, o condutor, de 23 anos, perdeu a direção do veículo, invadindo a faixa oposta colidindo frontalmente contra o automóvel.

A perícia compareceu no local e, após, os veículos foram liberados. As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O passageiro foi levado à Santa Casa e o motorista à Unimed.

Na Santa Casa, o médico constatou o óbito do rapaz de 21 anos por politrauma abdominal. Exames complementares foram requisitados para o motorista, que ficou em observação.

A ocorrência foi apresentada pelo Plantão de Polícia Civil, onde foi lavrado o boletim de ocorrência de homicídio e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. A testemunha foi ouvida e liberada.