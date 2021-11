Trabalhador rural foi soterrado em Vargem

Na quarta-feira, dia 27, por volta das 9h30, um trabalhador rural de 42 anos foi soterrado na Fazenda Campo Helena, enquanto trabalhava. Conforme o informado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas quando Nivaldo Pereira foi encontrado, já estava sem vida.

De acordo com o 3º sargento Márcio Henrique, comandante da Polícia Militar, foi realizado um boletim de ocorrência de apoio à Guarda Civil Municipal (GCM), que compareceu ao local.

Ele pontuou que a Polícia Científica compareceu no local, bem como a Polícia Civil, e as causas e circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Conforme informou o sargento, o laudo do ocorrido deve ficar pronto em aproximadamente 30 dias. O trabalhador foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias.