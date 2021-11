Cidade terá mais 2.650.000 litros de água reservada

Ter água reservada o suficiente para abastecer as casas do município de Vargem Grande do Sul, é o que está por trás dos investimentos que estão sendo realizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE. Atualmente, a capacidade de reservação do sistema de água da cidade é de 4.600.000 litros e com a construção dos novos reservatórios, esta capacidade será aumentada em 57%, acrescentando mais 2.650.000 litros à disposição dos consumidores.

Depois que a água é retirada da Barragem Eduíno Sbardellini, ela é tratada na Estação de Tratamento de Água-ETA Marçal Daniel de Andrade, situada junto à barragem e lá mesmo ela é reservada em um depósito de 1.000.000 de litros. Após, esta água é bombeada para os dois reservatórios reguladores que existem na área da ETA localizada no Jd. Pacaembu com capacidade de 1.500.000 litros, que se tornou um centro de reservação e de lá ela é distribuída para os outros reservatórios existentes nos bairros do município.

O principal deles está localizado no Jd. Paulista, com capacidade de 1.500.000 de litros e que funciona também como um regulador. A água do Jd. Paulista vai por exemplo, para bairros distantes como o Jd. Dolores e Jd. Santa Marta. Ainda existem o reservatório do Jd. América, com capacidade de 200 mil litros, o da Cohab VI para 300.000 litros e um da Vila Polar de 100 mil litros, que já foi demolido.

Empréstimo de R$ 3.4 milhões

Os graves problemas envolvendo a distribuição de água no município vem sendo enfrentados ao longo dos últimos 20 anos. Primeiro com a construção da Barragem Eduíno Sbardellini e a nova ETA, durante a gestão Celso Ribeiro e agora com os investimentos feitos na construção dos novos reservatórios pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Em 2019, o prefeito Amarildo Duzi Moraes enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que foi aprovado na sessão realizada no dia 2 de dezembro, com os vereadores aprovando por unanimidade um financiamento em nome da Prefeitura Municipal, cuja verba seria destinada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) do município no valor de até R$ 3.452.000,00, na linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) junto à Caixa Econômica Federal.

A prefeitura terá um prazo de carência de dois anos para iniciar o pagamento e a amortização será em 96 meses, totalizando o empréstimo em 120 meses para ser quitado, ou seja, em dez anos. Os juros são de 5,70%, mais 100% do CDI ao ano. O SAE ressarcirá mensalmente à prefeitura o valor total das parcelas. A Caixa terá como garantia os repasses que são feitos ao município pelo governo federal através do Fundo de Participação do Município (FPM).

Novos reservatórios estão em construção

Para abastecer todos os bairros da Vila Polar, havia apenas um antigo reservatório de 100 mil litros que estava localizado na saída para o Paracatu. Recentemente, o mesmo foi demolido e no lugar será construído um novo reservatório de 700 mil litros de água e no Clube XXI de Abril, será instalado um outro reservatório de 800 mil litros.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o atual superintendente do SAE, Celso Bruno, afirmou que estes investimentos vão mudar radicalmente o abastecimento de água nos muitos bairros existentes nesta parte alta da cidade, como Vila Polar, Jd. Bela Vista, Jd. Fortaleza, Jd. Redentor, Cohab II, Jd. São Lucas, além dos novos loteamentos aprovados. “Esta parte da cidade vem crescendo muito e dos 100 mil litros agora serão 1,5 milhão para atender todos os moradores”, afirmou o superintendente.

Nas imediações do Poliesportivo da Santa Terezinha será instalado um reservatório de 250 mil litros, que segundo Celso Bruno, resolverá o problema de falta de água dos jardins Iracema, Paraíso II e adjacências. Para alimentá-lo, está sendo construída uma nova adutora ligando o mesmo ao reservatório/regulador do Jd. Paulista.

Para equacionar a distribuição junto aos bairros existentes do outro lado do asfalto, o SAE está construindo também um novo reservatório no Jd. Dolores, de 650 mil litros e um no Jd. Santa Marta de 250 mil litros, pois o antigo poço artesiano que existia no local não funciona mais.

Economia de energia

Os estudos para resolver a questão da distribuição de água no município vinham sendo realizados por empresas especializadas desde a gestão anterior do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e no SAE também, quando foram superintendentes Edson Sbardellini e até recentemente, Klabin Dei Romero.

Além dos novos reservatórios e adutora, outro investimento importante está sendo feito na parte elétrica e de bombeamento do sistema. O superintendente Celso Bruno explicou que a vantagem de se ter água reservada em quantidade é que se mantém a pressão estável na distribuição, não precisando ser bombeada para as residências.

“Com este novo sistema, as redes não sofrerão tanta pressão e os danos nos encanamentos serão bem menores. Outra vantagem é que as adutoras que vão levar as águas do Centro de Distribuição do Pacaembu até os novos reservatórios serão todas com telemetria, através de um sensor de pressão onde as bombas são aceleradas ou desaceleradas de acordo com o nível estabelecido de pressão, gerando grande economia de energia e eficiência para os cofres municipais”, afirmou Celso Bruno.

Racionamento de água é suspenso

Celso Bruno destacou os investimentos que serão feitos e que a população está colaborando com o consumo consciente. Foto: Reportagem

Segundo informou o superintendente do SAE, Celso Bruno, o racionamento de água em Vargem Grande do Sul foi suspenso desde o dia 3 de outubro, quarta-feira. Como já noticiado pelo jornal Gazeta de Vargem Grande, o nível da água da Barragem Eduíno Sbardellini subiu muito com as chuvas que aconteceram desde outubro, enchendo o reservatório que está quase transbordando junto ao bico de pato.

Este ano, o clima seco e as temperaturas elevadas contribuíram para a diminuição da reserva de água na Barragem Eduíno Sbardellini em Vargem Grande do Sul e para evitar o desabastecimento do município, no dia 1º de setembro, foi decretado o racionamento preventivo de água na cidade.

O fornecimento de água em Vargem passou a ser interrompido das 6h até às 12h todos os dias. A medida foi regulamentada pelo decreto nº 5.400, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). O documento levou em conta a Resolução n.º 77 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), de 1º de junho de 2021, que declarou situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Paraná. Também lembra que o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) constatou o predomínio do déficit de chuva mensal na Região Hidrográfica do Paraná desde outubro de 2019, e de que a bacia se encontra em situação de déficit de precipitação severa, sem perspectiva de alteração do quadro nos próximos meses.

Também destacou o “Comunicado Importante – Estiagem 2021” do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, que apresentou dados da chuva na rede hidrológica básica do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) referentes ao último semestre chuvoso (outubro/2020 a março/2021), quando foi verificado em praticamente todos os pontos de monitoramento um índice de chuva no último semestre abaixo da média histórica, chegando em algumas regiões a atingir um percentual de até 50% menor que a média. O decreto trouxe ainda que a situação dos recursos hídricos em Vargem estava crítica, por conta da chuva abaixo da média nos últimos anos.

Em 2020 racionamento foi mais prolongado

No ano passado, o racionamento foi decretado por volta do dia 10 de setembro. A situação foi piorando e no dia 10 de novembro, segundo informações do Serviço Autônomo de Água (SAE), o nível baixou 1,33m, o que demonstrava a situação crítica a que tinha chegado a principal fonte de abastecimento de água de Vargem. Uma faixa grande de areia adentrava a represa e era visível as marcas deixadas pelo esvaziamento, descrevia a Gazeta de Vargem Grande no início de novembro.

No dia 21 de novembro, matéria publicada pelo jornal já dava indícios que o reservatório começava a encher com a chegada das chuvas. O prefeito Amarildo afirmou então, que estava suspenso o racionamento e fortes chuvas caíram principalmente em dezembro e o nível das águas da Barragem Eduíno Sbardellini subiu, com as águas caindo no vertedouro, trazendo um grande alívio para a população que ficou temerosa ao ver o estado em que chegou a represa.

Colaboração

O superintendente Celso Bruno elogiou a atuação dos consumidores vargengrandenses durante o racionamento e pede para que população continue não desperdiçando água. “Temos de aprender a economizar água, é um bem cada vez mais essencial e que custa caro para colocar nas residências dos vargengrandenses. Mesmo agora que o reservatório está quase cheio, não sabemos ainda como será o comportamento das chuvas neste final de ano e devemos continuar não desperdiçando água para que ela não venha a nos faltar”, afirmou o superintendente.