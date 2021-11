Equipe Hwarangdo representou Vargem no Campeonato Paulista

A Equipe Hwarangdo de taekwondo esteve no último final de semana em São Paulo, no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret), para disputar o Campeonato Paulista 2021, organizado pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (Fetesp). O evento garantiu vaga direta para o Campeonato Brasileiro, que será realizado na cidade do Rio de janeiro, entre os dias 24 a 28 de novembro.

O torneio ainda foi fechado ao público por conta dos protocolos sanitários contra a Covid-19 e foi aberto somente para os faixas pretas. Representando a Equipe Hwarangdo Taekwondo e a cidade de Vargem Grande do Sul estavam os técnicos mestre Carlos Xavier, professor Ricardo Ramos e professor Vadinho Palmiro.

Entre os competidores estavam o professor Ricardo Ramos e os atletas Hotton Vinícius, Pedro Henrique G. Palmiro, Eduardo Idesti, Luísa Ranzani e Heloísa Pereira.

No sábado, dia 30, competiram os atletas júnior e master. O primeiro a entrar em quadra foi o professor Ricardo Ramos que subiu ao lugar mais alto do pódio para receber a medalha de ouro e com isso garantiu a vaga para o Campeonato Brasileiro.

Em seguida, competiu a atleta Heloísa Pereira. “Lutou bravamente em seu combate, mas acabou sendo derrotada em sua primeira luta pela atleta favorita, que foi campeã da categoria”, informou o professor Ricardo. “Logo depois, Pedro Henrique G. Palmiro fez um embate acirrado com um ótimo atleta e acabou sendo surpreendido no final do combate”, comentou.

Segundo Ricardo, Eduardo Idesti foi o terceiro de Vargem a entrar em quadra e fez a melhor luta da categoria contra um grande adversário, mas faltando dois segundos para o final da luta, levou um chute que custou sua vaga para o Brasileiro.

A última a entrar em quadra foi Luísa Ranzani. “Ela fez duas grandes lutas com adversárias fortíssimas, mais uma vez mostrou superioridade e em uma grande performance, garantiu o Título de Campeã Paulista de 2021, conquistando mais uma vez, a vaga no Campeonato Brasileiro.

No segundo dia de competição, lutou o atleta Hotton Vinícius, estreante na categoria Sub 21. “Categoria muito concorrida. Muito preparado, o atleta passou sua primeira luta chegando até a final. Infelizmente, foi derrotado, ficando como vice-campeão Paulista 2021 e se classificando para o Campeonato Brasileiro”, destacou Ricardo.

“Parabéns a todos os atletas que se dedicaram a cada momento para esse evento muito importante. Nós, mestre Carlos Xavier e professor Ricardo Ramos, estamos orgulhosos de cada um que mostrou muita bravura e determinação, continuem sempre assim”, ressaltou. “Agradecemos a todos os pais e amigos pelas mensagens positivas para os atletas, e não podemos deixar de agradecer a todos que ajudaram para os atletas chegarem até esse momento”, finalizou.

Fotos: Hwarangdo

Luísa Ranzani medalha de ouro

Hotton Vinícius medalha de Prata