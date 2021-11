Escola Alexandre Fleming homenageia Benedito Bedin

A Escola Estadual Alexandre Fleming Ensino Integral realizou na última quinta-feira, dia 4 de novembro, a II Amostra de Ciências. Na ocasião, foi reinaugurado o Laboratório Benedito Bedin.

Além da presença de alunos e professores da Área de Ciências da Natureza, o evento contou com a participação da diretora Fabiana Bonini, da família do homenageado, como suas filhas Maria Helena e Maria Luiza e o genro Selmar, além do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do representante da Associação Comercial e Industrial (ACI), José Roberto Pereti.

Benedito Bedin foi um vargengrandense de múltiplos talentos, era filho de José Bedin e Luisa Coracini Bedin. Nasceu em 15 de outubro de 1915 e foi casado com Maria Conceição Bedin, com a qual teve as filhas Maria Helena, Maria Luiza e Maria Inês. Faleceu em São Paulo aos 94 anos, no dia 25 de janeiro de 2010.

Além de jornalista, também foi um dos fundadores da Rádio Cultura. Foi proprietário do Bar e Restaurante Rio Branco, possuiu laboratório fotográfico amador, sendo um exímio fotógrafo e trabalhou no teatro amador de Vargem, onde além de representar, também escrevia peças. Foi inventor do aparelho Benesteril, um esterilizador para agulhas e seringas de injeção. Foi vereador e lutou para as obras de remodelação da rede de águas e esgoto da cidade no ano de 1950.

Em São Paulo, trabalhou na Secretaria da Fazenda, onde se aposentou. Aos 70 anos voltou para Vargem e passou a escrever para a Gazeta de Vargem Grande, onde publicava a coluna Curiosidades e a Recordar é Viver, muito importante no resgate das memórias da cidade.

Fotos: Divulgação Escola Alexandre Fleming

Alunos acompanham a inauguração do laboratório