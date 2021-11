Impermeabilizante de aterro foi furtado

Parte da membrana utilizada para impermeabilizar o solo da trincheira onde o lixo é depositado no Aterro Sanitário Municipal foi furtada na madrugada desta quinta-feira, dia 4. A membrana funciona como impermeabilizante do solo, protegendo mananciais e o lençol freático da contaminação do lixo depositado no local.

Conforme o prefeito Amarildo Duzi Moraes informou em sua página da rede social Facebook, uma pessoa que ainda não foi identificada cortou e furtou parte do material durante a madrugada. O prefeito lamentou a atitude e pediu que se algum munícipe tiver alguma informação sobre o paradeiro do material ou sobre a identidade do criminoso, a denúncia deve ser feita pelo 199 ou pelo (19) 3641-5877 da Guarda Civil Municipal (GCM).