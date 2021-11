Rodízio de alunos nas escolas de Vargem chega ao fim

A retomada obrigatória e total das aulas presenciais para os alunos das redes estadual, municipal e privada já havia acontecido no dia 18. Contudo, desde a quarta-feira, dia 3, novas medidas foram implementadas, como a não obrigatoriedade do distanciamento de um metro e, por consequência, a descontinuidade do revezamento entre os alunos nas aulas presenciais.

A medida, anunciada no dia 18 de outubro pelo Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), ampliou o acesso e a frequência dos estudantes da educação básica à unidade escolar para 100% dos estudantes presentes simultaneamente.

A retomada, conforme o informado pelo governador, foi devido a imunização de 97% dos profissionais da educação, com esquema vacinal completo, garantindo maior segurança para a retomada por completo das aulas, bem como a vacinação de 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Embora o retorno seja obrigatório, alguns grupos poderão permanecer em atividade remota, como jovens pertencentes a grupos de risco, com mais de 12 anos, que não tenham completado seu ciclo vacinal contra Covid-19, jovens gestantes e puérperas, crianças menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para Covid-19 para as quais não há vacina aprovada no país.

Ficam autorizados a permanecerem de forma remota também, jovens com mais de 12 anos com comorbidades e que não tenham completado o ciclo vacinal contra Covid-19 e estudantes com condição de saúde de maior fragilidade à Covid-19, mesmo com o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica para permanecer em atividades remotas.

Rede particular

A Gazeta de Vargem Grande contatou a diretora pedagógica da Escola D. Pedro II, Fátima Ap. Gaiardo Lotti, para saber como foi a retomada, se todos os alunos retornaram e a importância desse reinício de aulas totalmente presenciais.

Conforme o informado, cerca de 99% dos alunos retornaram às aulas, sendo que os que não voltaram mantêm atestado médico por ter alguma comorbidade. “A volta foi bem tranquila, pois algumas salas já tinham retornado todos. Das salas que voltaram agora, todos demonstram satisfação ao retomar a rotina, os pais esperavam por esse retorno também”, disse.

Porém, conforme o informado, o distanciamento dentro das salas e alguns protocolos ainda permanecem, mesmo sem a obrigatoriedade de mantê-los, segundo o Plano São Paulo.

“Esse retorno já estava sendo feito gradualmente, então não teve um impacto tão grande, somente uma adaptação mesmo. A maioria das famílias já tinha feito a opção por voltar quando começou a liberar”, explicou.

A diretora pedagógica pontuou que essa retomada foi esperada por muito tempo, não só pelos alunos, mas pela escola também. “Parece que volta a essência da escola. Aquele barulho de sala de aula cheia, aluno no corredor, esse contato humano que fez muita falta nessa época de isolamento. Claro, que muita coisa ainda está fora da normalidade, as atividades extra classe que ainda são restritas e os eventos, por exemplo, mas é um ótimo começo”, finalizou.

Rede estadual

A diretora da Escola Estadual Gilberto Giraldi, Elaine Cristina Felipe Pinheiro pontuou que o retorno das atividades foi bem tranquilo, com cumprimento de todos os protocolos sanitários, tendo uma presença de 95% dos estudantes.

“Embora muitos responsáveis ou até estudantes achem que retornar não é necessário neste momento, quanto mais tempo fora do ambiente escolar o estudante ficar, maior prejuízo ele terá em sua formação, seja no âmbito emocional, físico, intelectual, enfim, em sua formação integral”, disse.

A diretora reforçou a importância da escola para os alunos. “A escola é um lugar privilegiado em que as relações se fortalecem, as habilidades são trabalhadas e consequentemente os estudantes se tornam pessoas mais competentes e protagonistas de seu futuro, tornando-se cidadãos mais autônomos”, completou.

Rede municipal

Em outubro, embora o anúncio da retomada obrigatória e total das aulas presenciais tenha sido para os alunos das redes estadual, municipal e privada, o Governador João Doria deu autonomia para as cidades decidirem como farão.

Em Vargem, segundo o informado pela Prefeitura, as aulas da rede municipal retomariam de forma total na quarta-feira, dia 3, quando o Plano São Paulo, que trata sobre o distanciamento social, chegava ao fim.

O jornal contatou a diretora do Departamento de Educação, Renata Taú, para saber como foi o retorno dos alunos da rede municipal. Contudo, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.