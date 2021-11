Vestibulinho da Etec segue com matrículas abertas

As inscrições para o Vestibulinho da Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande do Sul para o primeiro semestre de 2022 começaram no dia 26 de outubro e seguem até às 15h do dia 30 de novembro.

As inscrições para o vestibulinho devem ser feitas através do site www.vestibulinhoetec.com.br. Devido a pandemia da Covid-19, não será aplicada prova presencial, sendo que o critério adotado para a seleção é o da análise do histórico escolar. A classificação final vai considerar a média aritmética simples das notas das disciplinas de português e matemática das séries solicitadas conforme a modalidade

Para Vargem Grande do Sul, há 40 vagas disponíveis para cada turma. No período noturno há oportunidades para os cursos de administração, desenvolvimento de novos produtos para a área da indústria alimentícia e informática. Para o período matutino há o ensino médio – linguagens, ciências humanas e sociais, ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração e ensino médio com habilitação profissional de técnico em informática para internet.

Nesta edição, os candidatos podem optar por uma das séries para lançar as notas de Língua Portuguesa ou Português e Matemática. Para o ensino médio, as notas do 8º ano concluído até 31 de dezembro de 2020 ou 7º ano concluído até 31 de dezembro de 2019.

Para o ensino técnico, podem ser escolhidas as notas do 9º ano concluído até 31 de dezembro de 2020 ou 8º ano concluído até 31 de dezembro de 2019. Para ingressar na especialização técnica, o candidato pode optar pelas notas do ensino médio, sendo o 2º ano concluído até 31 de dezembro de 2020 ou o 1º ano concluído até 31 de dezembro de 2019.

A lista de classificação geral dos cursos será divulgada no dia 10 de janeiro de 2022, a partir das 15h. Para mais informações, acesse o site www.vestibulinhoetec.com.br, que também é o da inscrição ou ligue nos telefones (19) 3643-1364 ou (19) 3641-8442.