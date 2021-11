Divulgada nova identidade visual do Conselho de Turismo

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Vargem Grande do Sul ganhou um logo oficial na sexta-feira, dia 29, atualizando a identidade do Conselho com os principais pontos da cidade. Com Patrícia Cavalheiro de presidenta e Verônica Galbier de secretária, o Comtur visa melhorar e fomentar o turismo na cidade.

A marca desenvolvida mostra a Serra da Mantiqueira com a Represa Eduíno Sbardellini aos pés, fonte de captação e abastecimento de água de Vargem. Na sequência, a identidade conta com o Rio Verde, o principal curso d’água da cidade.

Após, o caminho serpenteia até o alto da serra, representando a Via Crucis, percurso de 12 kg de peregrinação de Fé com as 15 estações da Via Sacra e também o ramal do Caminho da Fé na cidade.

Ao centro, o logo do Comtur conta com a imagem do Cristo Redentor, no Jardim Fortaleza, um dos maiores monumentos do Estado de São Paulo. A sequência de linhas verdes junto a serra representa as principais culturas do município, dentre elas a Batata, onde Vargem é responsável por cerca de 60% da safra de batata de inverno do Brasil.

No alto da serra, há a Igreja Matriz Sant’Ana, local de fé junto ao marco zero da cidade, a praça Cap. João Pinto Fontão. Além disso, há o sol, como representação de vida. “É a força do nosso povo a cada amanhecer, que faz da nossa ‘Pérola da Mantiqueira’ um lugar de paz e acolhida, uma terra que ‘Renasce em cada aurora’”, informou o Conselho.

A marca foi elaborada por Sara Passoni e Angelino Júnior, que são membros da Comissão do Conselho, sob aprovação e supervisão final da Rosângela Melo. “Esse logo será agora um cartão de visita do Conselho, que deve apresentar nos próximos meses a revisão do Plano Municipal, para já dar continuidade para as melhorias e fomento do turismo”, divulgou o Comtur.