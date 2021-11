Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Celso Buzatto, conhecido por Buzatto, aos 56 anos de idade, no dia 3 de novembro. Deixa a mãe Maria Buzatto; a esposa Nilza Buzatto; os filhos Renan e Francine; a nora Bethânia; o genro Ivan; os irmãos Célio e Sérgio. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Idésio Tapi, aos 63 anos de idade, no dia 3 de novembro. Deixa os irmãos Celino, Leonilda e Antônio e os sobrinhos. Foi sepultado, no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João do Carmo Rodrigues, aos 92 anos de idade, no dia 30 de outubro. Deixa a esposa Maria Benedita Rodrigues; os filhos João, Márcio, Edgar, Edna, Edéra, Ângela e Silvia; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Aristides Ferreira, no dia 1º de novembro, aos 80 anos de idade. Foi sepultado no dia 1º no Cemitério da Saudades.

Faleceu Joanna Bortolotto Galbier, conhecida por Aninha, no dia 4 de novembro, aos 87 anos de idade. Deixa os filhos Ana Maria, Roque, Terezinha, Osmar, Fátima, Alice e Lúcia, noras, genro, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 4 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edair Maria de Jesus, aos 78 anos de idade, no dia 30 de outubro. Foi sepultado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Roberto Cangellar Cossi faleceu em São Paulo, aos 90 anos de idade, no dia 28 de outubro. Deixa a esposa Angelina Longuini Cossi; os filhos Robertinho, Fernando e netos. Roberto era irmão de Cido, Tocha e de Lúcio Cossi, já falecidos e também de Zeza Cossi. Foi sepultado em São Paulo, no Getsemani Morumbi.

Faleceu Welington Henrique Diniz Sandrini, aos 24 anos de idade, no dia 2 de novembro. Deixa a mãe Marcília Emídio Diniz; os filhos Brayan e Derick; irmãos e avós. Foi sepultado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Seony Cassiana da Silva Soares, no dia 5 de novembro, aos 70 anos de idade. Deixa o marido, os filhos e netos. Foi sepultada no dia 5, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edilson Roberto Fernandes, no dia 5 de novembro, aos 53 anos de idade. Seu sepultamento foi neste sábado, dia 6, no cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Celso Buzatto, conhecido por Buzatto, aos 56 anos de idade, no dia 3 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Seony Cassiana da Silva Soares, no dia 5 de novembro, aos 70 anos de idade. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Joanna Bortolotto Galbier, conhecida por Aninha, no dia 4 de novembro, aos 87 anos de idade. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu João do Carmo Rodrigues, aos 92 anos de idade, no dia 30 de outubro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Idésio Tapi, aos 63 anos de idade, no dia 3 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Welington Henrique Diniz Sandrini, aos 24 anos de idade, no dia 2 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Roberto Cangellar Cossi faleceu em São Paulo, aos 90 anos de idade, no dia 28 de outubro. Foto: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos na região

Falecimentos em Itobi

Faleceu Therezinha Saltão Bagnatori, aos 95 anos de idade, no dia 19 de outubro. Deixa os filhos Roseli, Moacir e Vilma; netos, bisnetos e trineta. Foi sepultada no dia 20, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Laércio Moretti, aos 61 anos de idade, no dia 29 de outubro. Deixa os filhos Crislaine, Laércio Filho e Leandro; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 30, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Falecimento em Divinolândia

Faleceu Júlia de Carvalho Figueira, no dia 18 de outubro. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério Municipal de Aguaí.

Faleceu Rosa Mercedes Abrantes, no dia 29 de outubro. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu José Francisco de Carvalho, aos 72 anos de idade, no dia 01 de novembro. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Batista da Silva, conhecido por João Pinóquio, aos 65 anos de idade, no dia 28 de outubro. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Francisca de Jesus Gomes, aos 87 anos de idade, no dia 01 de novembro. Deixa os filhos Rute, Cleusa e Joelma; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Paula Braz, aos 38 anos de idade, no dia 28 de outubro. Deixa o pai Jurandir; a mãe Isolina; os filhos Cauã, Rian, Agatha e Riana. Foi sepultada no dia 29, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Oswaldo Rodrigues Filho, aos 68 anos de idade, no dia 28 de outubro. Deixa os filhos Marcelo e Márcio; os irmãos Kiko, Joãozinho, Luizinho, Washington e Sandra; e netos. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Zacarias Vasconcellos Bittencourt, aos 73 anos de idade, no dia 27 de outubro. Deixa a esposa Helena Maria Castoldo Bittencourt; os filhos Daiane, Liliane e Luís Gustavo; os netos Luís Henrique e Bianca. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Moacir Oliveira dos Santos, aos 80 anos de idade, no dia 27 de outubro. Deixa os filhos Douglas, Doroteia, Deise e Devandro e netos. Foi sepultado no dia 28, No Cemitério Municipal de Aguaí

Faleceu Terezinha Maria Romualdo Maringolo, aos 76 anos de idade, no dia 27 de outubro. Deixa o marido Roberto Augusto Maringolo; os filhos Paulo, Carlos, Silvio, Eliane e Fernando, noras, genro, netos e bisneto. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Celeste Ezequiel Escudero, aos 50 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixa o marido Miguel Benedito Escudero; os filhos Ellen, Allison e Victoria. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.