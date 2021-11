Grupos de apoio retomam reuniões presenciais

No início da pandemia da Covid-19, os grupos de apoio de Vargem Grande do Sul paralisaram os encontros. O Grupo Amor Exigente Esperança, de Vargem Grande do Sul, um programa de auto e mútua ajuda, que desenvolve preceitos para a organização da família retomará as reuniões presenciais a partir de segunda-feira, dia 8, seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19.

Desde 1984, o Amor Exigente atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos e de álcool. Os preceitos são praticados por meio dos 12 Princípios Básicos e Éticos, da espiritualidade e dos grupos de auto e mútua-ajuda.

A proposta baseia-se na busca por qualidade de vida, bom relacionamento familiar, resgate de valores, mudança dos comportamentos não saudáveis e prevenção do uso de álcool/drogas

Seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, o grupo se reunirá às segundas-feiras, das 20h às 22h, no Centro Pastoral São Benedito, à Rua Prudente de Moraes, nº 521.

Narcóticos Anônimos

Após meses parados devido à pandemia do novo coronavírus, o Grupo Narcóticos Anônimos (NA) de Vargem Grande do Sul, que ajuda homens e mulheres a se manterem sem uso de drogas, retomou as reuniões semanais no dia 14 de julho.

Desde então, seguindo todos os protocolos de segurança, como máscara, distanciamento entre as cadeiras e álcool gel, visando a proteção contra a Covid-19, os atendimentos seguem às quartas-feiras, na Igreja Santa Edwirges, à Rua Pitangueiras, nº 560, na Vila Santana, das 20h às 22h.

Alcoólicos Anônimos

As reuniões semanais do Grupo Alcoólicos Anônimos de Vargem Grande do Sul foram interrompidas pela pandemia do novo coronavírus e ainda não foram retomadas.

O Alcoólicos Anônimos é uma rede de apoio para homens e mulheres que desejam manter a sobriedade, através da abstinência total de ingestão de bebidas alcoólicas. Infelizmente, o grupo segue sem previsão de retomada.